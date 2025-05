Elhunyt az alkotmánybíróság egykori elnöke, a győri jogászképzés alapítója

A jogász szakma mellett azt is megtanultam, hogy csak a tanulás, a több tudás és a több műveltség emeli fel az embert, a lakóhelyét és az országát – fogalmazta meg szakmai és emberi alapállását dr. Lenkovics Barnabás a Széchenyi Alumni Magazin jogász különszámának készített írásában 2020-ban.

Átéreztem a nagy kontrasztot Budapest, mint centrum és a perifériák között. Ezért helyeseltem a vidéki kisebb karok, egyetemek alapítását, az oktatás, a tudomány és a művelődés diverzifikációját. Ez ma is aktuális feladat, az apró falvakra is kiterjesztve. Ezt követeli az egyenjogúság és az esélyegyenlőség alkotmányos elve és a lokalitás egyre erősödő eszméje is.

Elhunyt Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság volt elnöke, a győri jogászképzés alapítója.

1992-ben szereztem meg az állam- és jogtudományi kandidátusi fokozatot, s lettem egyetemi docens. Ezután keresett meg ajánlatával Bihari Mihály: jöjjek Győrbe tanszéket, esetleg önálló kart és egyetemet alapítani. Ő, majd később Szekeres Tamás és Szalay Gyula nagy meggyőző erővel hatottak rám. Hálás vagyok a barátságukért is.

1995-ben elég volt a térképre nézni és látni, hogy miközben Győr és környéke az ország egyik legfejlettebb ipari, gazdasági régiója, nincs egyeteme. Ezt a paradoxont nyilvánvalóan fel kellett oldani. A józan ész és a tisztesség is ezt követelte.

Először csak öt nagy tanszék alakult. Dr. Lenkovics Barnabás a Civilisztika Tanszéket vezette.

A Kar önálló arculata akkor kezdett el igazán formálódni, amikor a hallgatók és az oktatók is a régióból jöttek, s már a „sajátjuknak” építették az intézményt. Innentől érezhető, hogy a munka, a tanulás, a siker nem csak személyes ügy, hanem emeli a Kar, az Egyetem, a régió rangját is. Az „ide tartozás” és a „közülünk való” érzése nagy ösztönző erő és érték.

Győr az ország nyugati régiójának központja, közel Bécshez és Pozsonyhoz. Kézenfekvő az osztrák-magyar és a szlovák-magyar jogösszehasonlítás beépítése a tantárgyi követelményekbe. Ennek meg kellett teremteni az intézményközi kapcsolatrendszerét és a belső oktatási, kutatási bázisát is. Győr, mint fejlett ipari, kereskedelmi központ pedig igényli egyes jogterületek nagyobb súlyú megjelenítését a jogi oktatásban is. Ilyenek a szellemi tulajdon jogterületei, a kereskedelmi jog egyes részterületei. Ezen helyi sajátosságok mentén formálódhat tovább a győri jogászképzés egyedi arculata.