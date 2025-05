Eladó ház Győr-Moson-Sopronban tízmillió alatt? Bőven találni!

Eladó ház Győr-Moson-Sopronban tízmillió forint alatt? Bőven találni! Miközben egyes területeken nagyon magasak az árak – például a Balatonnál, vagy Budapest egyes részein, de akár Győr-Moson-Sopronban is, a használt lakások kereslete például csak 3 százalékkal bővült, az új építésűeké viszont 80 százalékkal. Tavalyhoz képest közel 5 százalékkal, 2023-hoz képest viszont több mint 40 százalékkal nőtt az eladó lakások iránti érdeklődések száma. Ennek fényében is találni olcsó házat Győr-Moson-Sopronban, akár tízmillió forint alatt is. Nézze meg a válogatást!

