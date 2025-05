Belgiumban őrzi kónyi gyökereit, filmet készít '56-os nagypapájáról a 25 éves Finn

– Sándor atya ugyan betegeskedik, de nagyon szeretett volna újra látni minket. Nekem nincsenek emlékeim róla, de mindenkitől azt hallottam, hogy sokat segített a nagyapámnak, amikor Belgiumba érkezett. Nagy élmény volt a találkozás vele. De mondhatom, hogy minden itt töltött perc örök emlék marad. A Laci bátyáméknál készült

magyaros ételek,

a pálinka, amit életemben először ittam,

a kónyiak vendégszeretete. Jó volt látni a házat, ahol a nagyapám felnőtt. Mindenki barátságos volt velünk, és tárt karokkal fogadtak bennünket azok is, akikkel még soha nem találkoztunk, és azt sem tudták, kik vagyunk. Úgy éreztük, hogy mi is idetartozunk. Éreztük a szeretetüket – fogalmazott a látogatás napjairól Finn, akinek a falu, a környezete, a táj is elnyerte tetszését. Rokonai elvitték lovas kocsikázni, és megmutatták nekik a falu határában a horgásztavakat is.

Finn Vanhaelen Kónyban Enzsöl Imréné nyugdíjas pedagógussal is találkozott. Ő családja régmúltjába avatta be a fiatalembert.

– Mindig is szerettem volna látni, és elvarázsolt Kóny. Teljesen más, mint a belga falvak. Nagyon várom, hogy újra eljöhessek, talán két év múlva megvalósulhat ez a tervem. Ígérem, hogy a magyarnyelv-tudásomat is fejleszteni fogom. Azt már látom, hogy nem lesz egyszerű, de igyekszem és nem adom fel. Fantasztikus napokat tölthettünk Kónyban. Otthon, Belgiumban, nálam számos fotó található a nagyszüleimről, így őrzöm az ő emléküket és Kónyt is. A mostani látogatásunkon készült képekből jó néhányat kinyomtatok és a szobámban lesz a helyük. Egy kis pálinkát is kaptunk, ami szintén az itt töltött időre emlékeztet. Nagyon várom már most az újbóli találkozást – lelkesedett Finn Vanhaelen a kónyi élményekért.