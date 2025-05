Tegnap még licista, ma már öregdiák - Elballagtak a soproni Berzsenyi-gimnázium végzősei is - fotók

"És tudjatok szeretni"

Boros Luca végül arra kérte végzős társait, hogy ne féljenek önmaguk lenni, ne kövessék mások mintáit, de legyenek nyitottak a világra és más emberekre. Legyenek érdeklődőek, akarjanak minél többet tudni. Maradjanak motiváltak és életvidámak. "És tudjatok szeretni, mert szeretet nélkül mindez értelmét veszti. Ennek a szeretetnek a nevében engedünk benneteket most utatokra. Testvérek, barátok, jól ismert, kedves arcok fognak hiányozni, akikre felnézhettünk, akik kitaposták előttünk az utat, akiket láttunk felnőni. A mi líceumi emlékeinknek ti már biztosan részei vagytok. Bárhol is jártok a világban, tudnotok kell, hogy van egy hely, ahol mindig szívesen látnak benneteket! - búcsúzott a végzősöktől a tizenegyedikes diák.

A zene az kell

A líceumi ballagás elmaradhatatlan szereplője a Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar, ezúttal is Purcell: Trumpet Voluntari című darabját játszották Friedrich Gergely karnagy vezényletével. A ballagó 12. évfolyam nevében pedig Rácz Réka (12.B) maturanda búcsúzott az ősi Líceumtól.

A beszédeket követően a végzősök nevében Szegedi Dóra és Pécsi Ádám (12.A) felkötötték az évfolyam szalagját az iskola zászlajára, Grubits Flóra és Parragh Olivér (12.D) pedig átadták a lobogót a nyomukba lépőknek: Nagy Dánielnek (11.A) és Somlai Mirának (11.D). Svélecz Hanna és Király Regina előadásában a Republic Kirúgjuk magunk alól a földet című dala zengte be az erdőt, majd Bakos Piroska, 32 éve érettségizett líceumi öregdiák szól a ballagókhoz. Beszédét követően pedig jelképesen felvette a végzősöket a Líceumi Diákszövetségbe, ám előtte a forrásvízzel töltött serleget - amit Tóth Nóra (5.A) kisdiák adott a kezébe -, átnyújtotta a ballagóknak, ezzel is jelképezve a líceumi nemzedékek összetartozását. A ballagók nevében Kiss Igor (12.D) maturandus ivott a vízből, és válaszolt a felvételre. Közben megkapták emlékpoharaikat a végzősök is, benne a tiszta forrást jelképező vízzel, így ők is követhették a hagyományt - immár öregdiákként, a Líceum generációkat és századokat átívelő nagy családjának tagjaként.