A pillanat, ami mindent megváltoztatott - egy éve történt a szörnyű cirkuszi baleset

Cirkuszi baleset történt Sopronban

Tartóoszlop zuhant a nézők közé

A Kisalföld is megírta szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt, hogy a cirkuszban egy vasrúd nagy erővel a közönség soraiba csapódott, eltalálva egy ott ülő nézőt. Akkor még nem tudhattuk, hogy milyen véget ér a történet. Szerencsére jól végződött és a baleset sérültje, Németh László, a több centis heget leszámítva a fején, újra visszatérhetett a hétköznapokba.

Németh László, a baleset utáni hónapokban a róla szóló Kisalföldes híradással. Fotó: Kisalföld archív

Egy pillanat műve volt a súlyos baleset

– Emlékszem a napra. Május 4-e, szombat volt, anyák napja előtt. A gyerekek nagyon szerettek volna elmenni a cirkuszba, így felkerekedtünk családostól. Először nevetés, jókedv, öröm, izgalom a gyerekek arcán, majd egyetlen másodperc alatt minden megváltozott, sikolyba és bénító csendbe fordult. Nem láttam, honnan jött a cső, kizárólag a kislányomra figyeltem, hiszen a feje az én fejem alatt volt, így oldalt kapott el a repülő vasdarab. A tartóoszlop, amelynek ott sem lett volna szabad lennie, ledőlt, és engem talált el. Arra emlékszem, hogy a becsapódás pillanata után eluralkodott a káosz. A feleségem sikolya, a gyerekeim rémült hangja, ezek örökre a fülembe csengenek. A testem nem mozdult, de a tudatom éber maradt. Éreztem, hogy baj van. Nagy baj – emlékezett vissza a szörnyű napra.

Sokan azt mondják, csoda, hogy túléltem. Én is így gondolom, de kaptam egy új lehetőséget.

A baleset után két hónappal munkába álltam, a zene ebben is rengeteget segített. Ki tudtam adni magamból a félelmet, a fájdalmat, a kétségeket. Ahogy megszólalt a hangszer, valami bennem is megrezdült. Azóta visszatértem a civil munkámba is, de már más ritmusban. Nem vállalok annyit. Megtanultam nemet mondani. Megtanultam lassabban élni. Talán ez is a baleset egyik fontos üzenete volt. Nem lehet mindig, mindent egyszerre. Sok mindent átértékeltem. A legfontosabb, hogy a család mindenek felett áll, az élet pedig nem végtelen. Eddig is hívő ember voltam, de most sokkal mélyebben érzem: valaki akkor, ott volt velem. Nem tudom, ki. De éreztem.

Ma, egy évvel később, azt mondom: hálás vagyok. Hálás, hogy élhetek. Hálás a családomért, akik végig mellettem voltak. Hálás a zenéért, ami visszahozott az életbe. Hálás vagyok az orvosoknak, a mentőknek, a barátaimnak.

Nem tudom, mit hoz a jövő. Még vizsgálatok várnak rám, talán maradandó sérülések is. De most már másképp tekintek ezekre. Nem veszteségként, hanem emlékeztetőként: hogy az élet törékeny, és minden perc ajándék. Most már tudom, egy év alatt új emberré lehet válni. Nem könnyen, nem fájdalom nélkül. De újra lehet építeni mindent. Magadban. Csendben. Kitartással. És szeretettel – zárta a beszélgetést.