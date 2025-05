Rangos díj - Ismerjék meg az év rendőr vezetőjét Győrből

Dr. Forrai Zsolt tovább szeretné javítani a baleseti mutatókat.

– Mire a legbüszkébb az elmúlt évekből?

– Alapelvem, hogy a legfelemelőbb másokat szolgálni. Az emberek biztonsága érdekében dolgozunk. Ha nincs jó közbiztonság, akkor semmi sincs. Ennek a megteremtése nagyon szép kihívás és ezért szeretjük ezt a szakmát, de inkább hivatásnak nevezném. Tudom, számos kritika ér bennünket, de összességében Magyarország globálisan az egyik legbiztonságosabb ország.

Ahhoz képest, hogy milyen sok a feladatunk, az eredményeink nagyon jók. A rendészeti területen az országos rendőr főkapitányság egy 125 pontos szakmai szempontrendszer alapján értékeli a vármegyéket. 2024-ben vármegyénk lett a legjobb az országban.

Az a hitvallásom, hogy törődni kell az állománnyal. Foglalkozni kell velük, meghallgatni a problémáikat és ezen keresztül motiválni őket. Úgy gondolom, hogy ebben a beosztásomban ez sikerült is ami nagyon jó érzés. Sok olyan rendkívüli feladatot kapunk, amivel még nem találkoztunk, mégis sikerül mindig kitalálni azt, hogyan lehet végrehajtani, megoldani.

– Mit szeretne még megvalósítani a munkájában?

– Szeretném a munkánkat tovább javítani. Jó lenne, ha kevesebb halálos kimenetelű baleset történne. Évente 22 és 42 között van a halálos közúti balesetek száma, ami ugyan csökkenő tendenciát mutat, viszont ha azért hal meg valaki a közutakon, mert valaki megsért egy szabályt, akkor egyetlen egy is sok. Azt szeretném elérni, hogy ne legyen. Tudom, ez utópisztikusnak tűnik, mert tavaly 27 halálos baleset történt, az idén az év első harmadában már kilencnél járunk a vármegyében. A személyi sérülésekkel járó balesetek számát is jó lenne csökkenteni, bár már egyötödével kevesebb van, mint 2019-ben. Ha ezt csökkenteni tudjuk, akkor nagyot lépünk előre. Tudom, sokan bosszankodnak, hogy miért mérünk ennyi sebességet, miért bírságolunk ha nem adják meg az elsőbbségi jogot, vagy ha a haladási irányváltoztatás szabályait sérti meg valaki. Azért, mert ebből a három okból tevődik össze az összes baleset 80 százaléka. A mai napig a vezető baleseti ok a relatív gyorshajtás.

Nagyon fontos a segélyhívások kezelése is. A hívásfogadó központ fogadja a segélyhívásokat és juttatja el a tevékenységirányítási központba, majd az ügyeleteseink küldik a rendőri egységeket a helyszínre. Mintegy 35 ezer hívás érkezik be évente és volt olyan év, hogy nem volt panasz, vagy csak 1-2. Ezek jó eredménynek számítanak, de itt is szeretném javítani a reagálási, a kiérkezési időt függetlenül attól, hogy mennyi rendőr áll rendelkezésre. Annyi rendőrünk van, amennyivel a feladatainkat el tudjuk látni, de azért az is célunk, hogy fiatalokat toborozzunk munkatársnak.