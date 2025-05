Szomorú tavasz - Magányosak az állatok az állatkertben

"Fontos megjegyeznünk, hogy a Győri Állatkertben továbbra is negatív, tünetmentes állományról beszélhetünk. Állatkertünk teljes csapatával továbbra is azon dolgozunk, hogy a ragadós száj és körömfájás járványt a kerítésen kívül tartsuk. Ehhez szigorú járványkezelési protokolt követünk, ami sokszor körülményes és kényelmetlen. Tesszük mindezt a közel 600, a vírusra fogékony állat egészségének érdekében, akikkel családi közösségben telnek napjaink az év 365 napján. Ebből a családi közösségből akár csak egy lakónk elvesztése is mély fájdalommal jár számunkra. Most sokkal nagyobb ennél a tét!" – írják az állatkert közösségi oldalán.

Az állatkert lakói is hiányolják a látogatókat.

Fotó: ZOO Győr