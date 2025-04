Veszélyes üzem a motorozás: Vezetéstechnikai tréningen emlékeztek meg Almára – fotók

Vezetéstechnikai tréninget tartott vasárnap a Galéria Center parkolójában a Punisher LEMC Hungary, a rendőrség és a polgárőrség támogatásával. A tréning keretében Behacker Ákos vezetéstechnikai intsruktor megemlékezett Varga Ákos "Almára", aki a napokban tragikus körülmények között vesztette életét.

Vezetéstechnikai tréningen emlékeztek meg Almára.

Fotó: Mészely Réka

Vezetéstechnikai tréning

A Punisher LEMC Hungary másodszor várta vezetéstechnikai tréningre a motorozás szerelmeseit. Behacker Ákos szakemberként kiemelte: fontos, hogy egy teljesen elzárt pályán gyakorolhassanak a motorosok, olyanok is, akiknek még nincs jogosítványuk. A szervezők örömmel vették, hogy az ifjabb generációk is képviseltették magukat a rendezvényen. A Galéria Center parkolójában alakították ki a pályát, melyen mintegy harminc motoros ment végig többször is. A legjobbat vándorkupával jutalmazták.

– A motorozás veszélyes üzem – hívta fel a figyelmet Behacker Ákos, aki elsőként vezette végig a pályán a tréningen részt vevőket. Külön kiemelte, hol, mire figyeljenek. Hozzátette: időnként nem árt feleleveníteni az ideális íveket, a kigyorsítás és fékezés technikáit. Nagyon fontos a körültekintés és az előrelátás is a biztonságos motorozás érdekében.