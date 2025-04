Végleg bezárt Győr híres üzlete.

A megadott telefonszám nem működik, a weboldal nem található. Bezárt Győr közkedvelt porcelánüzlete a belvárosban, az Aradi Vértanúk útján. Bármilyen hihetetlen, a Kontúr Üveg - Porcelán - Lakásfelszerelési üzlet nincs többé. A Virágpiac sarkán fekvő üzlet a csökkenő forgalom és a növekvő költségek miatt zárt be végleg – rakták ki a kipakolt bolt ajtajára. A Kontúr 2008 Kft-t 2008-ban alapították, a neten fellelhető beszámolójuk szerint 2024-ben még 51 millió forint volt a forgalmuk, és három vezetőt regisztráltak. Másfél éve amiatt panaszkodtak az üzlet tulajdonosai, hogy két hónapon belül kétszer is betörték az üzlet kirakatát, most pedig végleg lehúzták a rolót. Nem csak porcelánt árultak, bár arról voltak főleg híresek, hanem ezerféle iparcikk jellegű terméket is.