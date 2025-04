Aki megvétózta a szigetközi sztrádát – Války István 95 évesen is egész nap dolgozik

- Az iskola után nem akármilyen karriert mondhatott a magáénak.

- Tanulmányaimat Budapesten, a Műszaki Egyetemen folytattam, szerették volna, ha ott maradok vezető állásban, de nem voltam hajlandó kimenni a Szovjetunióba, mert tudtam, az ottani oktatás színvonala messze a magyar alatt van. Prágába mentem volna, oda nem engedtek, így aztán az a barátom lett az egyetem dékánja, aki helyettem mehetett ki Prágába. Visszajöttem Győrbe, ahol vezető beosztásokat töltöttem be. A külügyminisztérium közös határ menti területfejlesztési bizottságot szervezett, ennek egyik tagjaként külföldre is sokszor eljutottam. A színház tetőszerkezetét is én terveztem, a mintát egy nyugati utam során láttam, egy csehszlovák cég pedig nagyon jutányos áron elkészítette nekünk. Megnyertem a színház építéséhez Szász Endrét, aki jó barátom lett, akárcsak Vasarely mester, akit a homlokzat tervezéséhez, kivitelezéséhez kértem fel.

- Szigetköz is sokat köszönhet önnek.

- A megyei tanács elnökhelyettesének választottak, nyilván azért, mert a Megyei Beruházási Vállalat vezetőjeként jó munkát végeztem. Így fele fizetésért a teljes műszaki gárda felügyelete hozzám tartozott. Terv osztály, építési osztály, közlekedési-, vízügyi osztály, így tovább. Ezrével terveztük a lakásokat, minden városban, csak Győrben vagy negyvenezret. Amikor felkértek a posztra, a barátom azt mondta: vállald el, mert akkor el tudod intézni, hogy ne Szigetközben épüljön meg az M1-es autópálya. Az UVATERV már elkészítette a Szigetközön átfutó sztráda terveit. Nagy harcban kivívtam, hogy az én általam megjelölt nyomvonal épüljön meg. Ha nem így lett volna, már a Szigetköznek, az ottani vízkincsnek vége lenne. Ma huszonkétezer kamion halad azon a pályán naponta, és mennyi fog még...

- Mivel tölti ma a napjait?

- Kilencvenben nyugalmaztak, de most is a szakmámban dolgozom. Tavaly én készítettem el Győr zöldítési programját, mellette egy fiatal építészgárda mentora vagyok, a vagongyár helyének beépítési tervén dolgozunk. Rutinom van benne, többek között a beruházási vállalat igazgató-főmérnöke voltam, ezrével építettem a lakásokat. A Wiesbauer telephelyét én terveztem, ma is főintendánsuk vagyok. Ma is vezetek kocsit a rokkantságom ellenére: hatvanévesen egy versenyen teljes vágtában fejre állt velem egy idegen ló, beijedt egy pocsolyától. Megtanultam repülni, három csigolyám bánta, ennek következményeként most bottal tudok csak járni.