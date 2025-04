Szöknek az ünnepek

Félreértés ne essék. Dédapáink és dédanyáink nem voltak lusták. Kora hajnaltól sötétedésig fizikai munkát végeztek rendületlenül. De időnként, ha lehetőség volt rá, megálltak és megélték a közös pillanatokat. Mert az ünnepi pihenésben sem az volt a lényeg, hogy a vallási szokások alapján éppen miért kell templomba menni.

Az ünnepek jelentőségüket vesztik lassan. Forrás: szentvince.hu

A legtöbb mai ember már ünnepelni se tud

Hányszor halljuk, hogy mennyire utálják a karácsonyt, a húsvétot, vagy hogy mást is említsek, sajnos nagyon sokaknak október 23.-a csupán egy munkaszüneti nap. Lehet nem szeretni a karácsonyt, mert elanyagiasodott. Lehet dohogni azon, hogy meg kell venni a gyereknek húsvétra a csoki tojást, csoki nyulat és mindez milyen drága. De ahelyett, hogy stresszelnénk magunkat azon, hogy ünnepelni „kell”, inkább álljunk meg mi is egy pillanatra. A kisgyerek boldog lesz akkor is, ha nem a legmárkásabb édességet találja meg a bokorban, hiszen a tojás keresésnek nem az a lényege, hogy amit talál, az értékes legyen. Az érték magában az élményben rejlik, hogy szüleivel, testvérével indulhat egy izgalmas kalandra. Ismerek olyanokat, akik minden egyes ünnepen elutaznak közösen a családjukkal. Jó dolognak tartom, ha megtehetik. Senkinek sem kötelező keresztény ünnepen templomba menni, ha nem vallásos. De azt sem szabad teljes mértékig elfeledni, hogy a kultúránk, társadalmunk alapjai miben gyökereznek. A hagyományainkban és gazdag történelmünkben. Ezért ha már sokaknak semmit nem jelent Krisztus feltámadása, vagy a ’48-as hősök áldozata, annyit legalább tudjunk, hogy kik miatt mehetünk hosszú hétvégére.