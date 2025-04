Viharban, szélben és hóban is helyt állnak – Száznegyven éves az ásványrárói tűzoltó egyesület

Ünnepi szentmisével emlékeztek meg az Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 140 éves alapításáról. A csapat valamikori és jelenlegi tagjai mellett Ferenc pápáért is szólt az ima. Dékány Ferenc plébános megáldotta a felújított tűzoltószertárt, a lánglovagok eszközeit és járműveit. A 140 éves évfordulóra a környékbeli önkéntes tűzoltó egyesületek mellett osztrák és szlovák vendégek is érkeztek.

Száznegyven éves az ásványrárói tűzoltó egyesület.

Fotó: Kerekes István

Tűzoltók együtt: 140 éve teremtenek biztonságérzetet

Az egykori Ásvány és Ráró első civil egyesülése az Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, melynek azonban alapcélja Horváth Balázs elnök szerint ma is változatlan, ám a tűzoltás mellett feladatkörük szélesedett, átalakult. A csapat nem csak tűzesetekhez vonul, számos esetben segítenek a műszaki mentések során, személyi mentésekben, illetve a gondos órák is adnak nekik feladatot. Ahogy az egyre szeszélyesebbé váló időjárás is, így például a tavaly őszi árvízvédelmi munkákból is kivették részüket. Ugyanakkor a megnövekedett vízi turizmus is ad bőven teendőt a csapatnak. Az elmúlt öt évben 182 bevetésen vettek részt, ennek több mint fele műszaki mentés volt. Az egyesületi elnök a felszereltségükről is pozitívan nyilatkozott, munkájukat hajó is segíti. A szertárra mintegy 25 millió forintot fordítottak, hatalmas összefogás mellett: szeretnék, ha ez közösségteremtő hely lenne, ahol rendezvényeket szervezhetnek, de képzéseknek, báloknak is helyt tudnak adni. Horváth Balázs arról is beszélt, hogy fontosnak tartják a gyermekek és ifjak megszólítását, tanítását és közösséggé formálását. Az egyesület aktívan vesz részt a faluközösség életében.

– Mindig tudták, milyen irányba akarnak menni

– így jellemezte a csapatot Sallai Péter vármegyei igazgató, tűzoltó dandártábornok, aki szerint olyan közösség jött Ásványrárón létre, hová jó tartozni. Gratulált az új szertárhoz és köszönetet mondott az önkéntesek munkájáért, majd oklevelet adott át Horváth Balázs elnöknek.