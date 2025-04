Az önkéntes tűzoltók Ásványrárón 140 éve nyújtanak biztonságot

Az idő sodrában kevés olyan közösség marad fenn, amely több mint egy évszázadon át megőrzi eredeti küldetését, miközben folyamatosan alkalmazkodik az új kihívásokhoz. Az Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 140 éve példát mutat abból, milyen ereje van a hagyományoknak, az összetartásnak és a közösség iránti elköteleződésnek.

A tűzoltók munkája biztonságot ad a helyieknek.

Fotó: Kerekes István

Tűzoltó egyesület 1885 óta

1885-ben, amikor az egyesület megalakult, a falusi élet mindennapjai szoros összefonódásban álltak a természettel. Tűzvészek, árvizek, és más veszélyek ellen csak az emberek egymás iránti bizalma és együttműködése nyújthatott védelmet. Az ásványrárói önkéntesek ekkor tették le az alapokat: nemcsak tüzet oltottak, hanem reményt is gyújtottak a közösség szívében.

A generációk egymást váltva adták át a szolgálat szellemét, a tapasztalatot és az elhivatottságot. Nagyapák tanították az unokákat, apák a fiaikat és lányaikat – nemcsak szakmai tudásra, hanem becsületre, felelősségre és egymás feltétlen segítésére, biztonságot adva.

Maradtak az alapértékek

Az évtizedek során a technológia és a társadalmi körülmények rengeteget változtak, de az Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület alapértékei nem módosultak. A modern eszközök, a szervezettebb képzések és a polgárőri feladatok bővülése csak tovább erősítették a csapat szerepét a falu életében. Nemcsak a vészhelyzetek során állnak helyt, hanem aktív résztvevői a közösségi eseményeknek is: falunapok, ünnepségek, iskolai programok – mindenhol ott vannak, ahol segíteni lehet.

140 év nemcsak tiszteletet parancsoló időtáv, hanem bizonyíték is arra, hogy az önkéntesség, a kitartás és a közösség iránti szeretet nem ismer évszázadokat. A csapat múltja mellett jelenére is büszke lehet, és az ünnepen megerősítették, jövőjük is van, hiszen gondolnak az utánpótlásra, fontosnak tartják az ifjabb generációk bevonását a közösségi munkába.