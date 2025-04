A divat örök, a stílus változik - Gálázott a Handler-technikum - fotók, videó

Egy csodálatos és varázslatos estének lehettek tanúi azok, akik ellátogattak a Trend és tradíció jegyében megrendezett divatgálára. Kezdésre teljesen megtelt a terem, még az előtérben is izgatott szülők, barátok, oktatók várták a diákok által megálmodott kreációkat, amelyek nemcsak a ruhákban öltöttek testet, hanem a modellek frizurájában és sminkjében is.

Színes, vidám és ötletes ruhákat láthattak az érdeklődök a Trend és tradíció jegyében megálmodott jubileumi divatgálán Fotó: Rombai Péter

Trend és tradíció

A gála minden évben az iskola projekthetének záró eseménye, amely kiváló alkalom arra, hogy az intézmény bemutassa tanulóik sokoldalú munkáját és magas szintű szakmai képzettségét. Az esemény egy több hónapos, kemény és közös munka eredménye. A bemutatón az oktatók mellett a diákok is aktívan kiveszik a részüket, így abban valóban valamennyiük szíve-lelke benne van.

Az idei rendezvényünk központi mottója a „Trend és tradíció” lett,

nem véletlenül, hiszen a soproni szakoktatás 150 éves múltját ünnepeljük, amelyből mi is büszkén részesülünk. E gazdag örökség egyötödét éljük meg személyesen, és hisszük, hogy ennek továbbadása és megőrzése közös felelősségünk - mondta Kósa Éva, az iskola igazgatója.

- Célunk, hogy ne csak a szakma szépségét és fejlődését mutassuk meg, hanem azt is, hogyan változott a stílus az elmúlt három évtized alatt – mindezt a divat állandóságának tükrében. Ahogy Coco Chanel mondja: "a divat változik, de a stílus örök". Mi ezt a gondolatot kiegészítve úgy érezzük: a stílus mögött ott rejlik az életöröm is, amely minden munkánkat áthatja. Kollégáimmal azon dolgozunk, hogy a hagyományokat ne csupán megőrizzük, hanem új tartalommal töltsük meg, és méltó módon adjuk át a következő generációnak.

dr. Varga-Bajusz Veronika kiemelte, hogy a jubileumi esemény egy különlegesség Fotó: Rombai Péter

Beszédet mondott dr. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára is, aki kiemelte, hogy a harminc évvel ezelőtt indult hagyomány már önmagában is egyfajta különlegesség, hiszen ennyi idő alatt egy rendezvény valódi értéket, közösséget és identitást tud teremteni. A résztvevők – legyenek akár diákok, akár vezetők – büszkén mutatják meg tehetségüket, kreativitásukat, és bizonyítják, hogy képesek olyan minőségű, ízléses, stílusos alkotásokat létrehozni, amelyek nemcsak a közönséget inspirálják, hanem saját magukat és környezetüket is gazdagítják.