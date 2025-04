Állandó traffipax kerül Győr egyik legforgalmasabb hídjára – fotók

Nem ez lesz az utolsó traffipax a városban

A képviselő hozzátette a traffipax felszerelése mellett is keresik a zajcsökkentés további módjait. Az is hozzátette, hogy az ősz elején felszerelésre kerülő kamera típus Győrben az első ilyen, a fővárosban azonban már régebb óta használják őket. A tervek szerint a Versenyképes Járások Program keretében többet is felszerelnek majd a városban.