A traffiboxok már élesben figyelnek Magyaróváron – Erre figyeljünk, ha autóba ülünk

Amint arról többször beszámoltunk, Mosonmagyaróvár belterületén a helyi önkormányzat sebességmérő dobozok (traffibox) telepítésére tett kezdeményezést, amelyeket fixen rögzítettek. Az első ütemben három helyszínen (Fertősor 56. szám előtt, Károly utca 44. szám előtt, Tűzliliom utca 59-es számmal szemközti oldal) építették ki a mérő kabineteket, melybe a traffipax készüléket helyezik. A Fertősoron a 30-as sebességkorlátozást megszüntették és a Tűzliliom utcát kivették a 30-as zónából. A második ütem helyszínei a Bartók Béla utca, a Tündérfátyol utca és a Halászi út. A városháza tájékoztatása szerint a cél nem a büntetés, hanem a szabályok betartása, és ezt hangsúlyozza a rendőrség is.

A traffiboxok mellett kamerákkal is figyeljük a közlekedést – hangsúlyozta Makó László.

Fotó: Kerekes István

A traffiboxok már mérnek

Ugyan tavaly év végén már kihelyezték őket, élesben az elmúlt hetekben kezdtek működni az engedélyeztetési folyamat és a próbaüzem után.

A hálózati bekötést követően a rendőrségnek használatba adták a készülékeket, a kamerát ők helyezték a kabinetbe.

A készülékház betekintést gátló üvegezéssel rendelkezik, nem látni, hogy mikor van benne a kamera. A Smiley funkció akkor is működni fog, mikor nincsen benne a kamera, így visszajelzést ad az autósoknak.

– Már élesben működik a három telepített sebességmérő pont Mosonmagyaróváron, és az eddigi tapasztalatunk az, hogy a járművezetők csökkentik a sebességet az eszközökhöz közelítve – tudtuk meg Makó Lászlótól, a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetőjétől, aki hozzátette: az önkormányzat a rendőrséggel egyeztetve a közlekedésbiztonság szempontjából kockázatos helyszínekre telepítette ezeket a mérési pontokat.

Az alezredes arról is beszélt, hogy a közlekedési balesetek megelőzéséért a város több pontján lévő térfigyelő kamerákat is használják.

Smiley funkció is visszajelzést ad a közlekedőknek.

Fotó: Kerekes István

A térfigyelők felvételeit is kielemzik

– A kamerákat figyeljük és kielemezzük. Fő baleseti okként tudom említeni az elsőbbségi szabályok be nem tartását, a tilos jelzésen áthaladást, a kijelölt gyalogosátkelő-helyeken a gyalogos át nem engedését, de a kamerák révén ellenőrizni tudjuk rendőri jelenlét nélkül a kanyarodási és előzési szabályokat is. Szükség esetén közigazgatási bírságot rovunk ki. A térfigyelők a balesetek mellett bűnmegelőzési szempontból is fontosak – hangsúlyozta Makó László, megjegyezve, hogy a kapitányság további helyszínekre is javaslatot tett az önkormányzatnak a kamerák kihelyezésére. Így a kórház, a bevásárlóközpontnál lévő körforgalom mellett valamennyi bevezető útra is.