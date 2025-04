Megújultak a horgászhelyek - Több új stéget adtak át Tómalmon - Képgaléria

- A tó és környéke egy valóságos szabadidő-paradicsom. Kitűnő játszótér, a tó körül sétálóutak, kerékpárutak és gyalogosutak találhatók. Lehet úszni, napozni, büfé is van, és itt van a horgászati lehetőség is. Aki ide jön, akár csak egy-másfél órára is, teljesen kipiheni magát, és teljesen felüdül - mondta büszkén.

Az átadón a városvezetés mellett Magyar Szilárd, a Soproni és Vidéke Horgász Egyesület elnöke is részt vett, aki köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az egyesület minden lehetőséget megragad arra, hogy megvizsgálja, mely területek azok, ahol előrelépést tud elérni a horgászok érdekében.

- Öröm számunkra, hogy a régi, rossz állapotú stégek helyett most 9 új horgászhely épült fel. Mind méretével, mind biztonságával hozzájárul ahhoz, hogy a soproni, a Sopron környéki, valamint a Sopronba látogató horgászoknak valódi horgászélménnyel szolgáljon.