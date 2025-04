A „Tojásvágás” vidámsága – Felelevenítették az egykori népi játékot Sopronban - fotók, videó

A tojásvágás játéka nemcsak kézügyességet, hanem a szerencsét is próbára teszi, miközben a vidám hangulat is garantált. Ezt magunk is megtapasztalhattuk a soproni Pendelyes Kulturális Egyesület lelkes és hiteles bemutatójának köszönhetően. A táncosok nemcsak a mozdulatok, hanem a szokás mögötti szellemiség átadására is nagy gondot fordítottak, így egy pillanatra visszarepülhettünk a régi idők falusi világába, ahol a nevetés, az ügyesség és a közösségi élmény kéz a kézben járt.

A "tojásvágás" hagyományát elevenítették fel a soproni néptáncos legények Fotó: Varga Henrietta

Tojásvágás menete

A játékhoz elsőként egy főtt tojásra volt szükség, amit „vágatónak” neveztek. Ez a tojás volt a célpont, amit a játékosok igyekeztek eltalálni. Mielőtt azonban kezdetét vette volna a vetélkedés, a résztvevők megegyeztek a játékszabályokban: milyen távolságból lehet próbálkozni, illetve hány dobás jár egy-egy játékosnak. A vágató – azaz a tojás tulajdonosa – gyakran engedélyezett több kísérletet is, akár több játékos számára is.