A fontos szabály, ami már nem kötelező Ausztriában

Áprilisban a magasabban fekvő területeken még előfordulhatnak téli útviszonyok. Az ÖAMTC figyelmeztet, hogy az április hírhedt a hirtelen időjárás-változásairól, és a magasabban fekvő területeken reggelente még mindig nagyon hideg lehet. Csak akkor ajánlott a nyári gumikra való áttérés a téligumiról, ha a hőmérséklet tartósan két számjegyű. Nyári gumikötelezettség nincs, és a téli gumik gond nélkül bírják a tavaszi hőmérsékletet - közölte az Orf.at magyar nyelvű oldala.

Téligumi - Áprilisban ugyan a magasabban fekvő területeken még előfordulhatnak téli útviszonyok Ausztriában, de nyugati szomszédunknál április közepétől nem kötelező a téligumi. Fotó: MW-archívum

Téligumi nyugati szomszédunknál - Figyeljünk a magasabban fekvő területek időjárására Ausztriában

Ausztriában törvényileg nem tilos nyáron is téli gumikkal közlekedni. Azonban a téli gumik kopása magasabb hőmérsékleten a lágyabb gumikeverék miatt nagyobb. Az autósoknak mérlegelniük kell, mikor a legmegfelelőbb időpont a gumiabroncsok cseréjére, hogy biztonságosan és gazdaságosan közlekedhessenek.

Az ARBÖ is azt tanácsolja, hogy figyeljünk a magasabban fekvő területek időjárására. A téli gumikötelezettség vége nem jelenti azt, hogy a téli gumikat már nem lehet használni. Téli útviszonyok esetén továbbra is a téli gumik használatát javasolják. Bár a nyári gumik használata nem büntetendő, baleset esetén problémák adódhatnak, különösen, ha a nyári gumikkal nem lehet biztonságosan megállni. A biztosítással is lehetnek nehézségek baleset esetén.