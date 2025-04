Tavaszi szünet 2025 – Amit a tanév egyik legjobban várt időszakáról tudni érdemes

A tavaszi szünet időpontját minden évben az Oktatási Hivatal határozza meg a tanév rendjéről szóló hivatalos közleményben. A 2024/2025-ös tanévben a tavaszi szünet időpontja a következőképpen alakul:

A tavaszi szünetben több idő jut a barátokra is - Fotó-illusztráció: shutterstock

2025-ben a tavaszi szünet április 17-én, csütörtökön kezdődik, és április 27-én vasárnap ér véget.

Az utolsó tanítási nap a szünet előtt 2025. április 16. (szerda), a tanítás pedig április 28-án, hétfőn folytatódik.

További jó hír, hogy április 28, 29 és 30-a után ismét 4 nap pihenő következik.

Ez az időszak nem csupán a húsvéti ünnepekkel esik egybe, hanem kiváló lehetőséget kínál arra is, hogy a diákok és családjaik közös programokat szervezzenek, kiránduljanak, vagy egyszerűen kipihenjék az iskolai év első szakaszának fáradalmait. A szünet időpontjának meghatározásánál rendszerint figyelembe veszik a húsvét időpontját is, amely 2025-ben április 20-ra esik - olvasható a mindmegette.hu cikkében.

Miért fontos a tavaszi szünet?

A tanév közbeni rövidebb szünetek, így a tavaszi is, nemcsak fizikai, hanem mentális pihenést is biztosítanak. A diákok számára lehetőséget kínálnak a regenerálódásra, a családi kapcsolatok erősítésére, valamint arra, hogy új energiával és motivációval térjenek vissza az iskolapadba. A pedagógusok szintén hasznosnak tartják ezeket az időszakokat, hiszen egy intenzív félévet követően nekik is szükségük van feltöltődésre.

A mindmegette.hu összegyűjtötte, hogy az egyetemeken mikor várható a tavaszi szünet. Az egyetemek szorgalmi és vizsgaidőszakai egyedi tanulmányi rend szerint szerveződnek, így nem minden esetben esik egybe a tavaszi szünet időpontja az iskolai szünettel.

A listát itt találja >>

Ragyogó időjárás a tavaszi szünetben

Jól indul a tavaszi szünet időjárása is. A kisalfold.hu előrejelzése szerint 20 fok fölé emelkedik a hőmérséklet Húsvétkor.