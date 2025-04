Tanulsz? Lakást kapsz! – Új bécsi bérlakásprogram egyetemistáknak

Az osztrák főváros különleges lehetőséget kínál az egyetemi és főiskolai hallgatók számára. A program keretében a diákok akár indokolt lakhatási szükséglet igazolása nélkül is, - ami korábban viszont elengedhetetlen feltétel volt - pályázhatnak önkormányzati lakásra. "A hallgatók gyakran szembesülnek magas bérleti díjakkal és bizonytalan, határozott idejű bérleti szerződésekkel. Ezzel stabilitást és biztonságos otthont teremtünk a tanuló fiataloknak, tisztességes és megfizethető feltételek mellett. A program nemcsak a diákok képzési lehetőségeit javítja, hanem Bécs városának is előnyös, mint oktatási központ, mivel több diák számára válik elérhetőbbé az ottani tanulás." – emelte ki Kathrin Gaál, Bécs város alpolgármestere és lakhatásért felelős városi tanácsnoka. Emellett a kezdeményezés a bécsi magánbérleti piacra nehezedő nyomás enyhítéséhez is hozzájárul, mivel a diákoknak biztosított önkormányzati lakások mérséklik a drága albérletek iránti keresletet.

A 2025. szeptember 30-ig tartó akció keretében a város legfeljebb 1.000 darab, 35–45 négyzetméteres önkormányzati lakást biztosít az érintett hallgatók számára. A lakások egy- vagy kétszobásak. A részvétel feltétele, hogy a pályázó legalább két éve folyamatosan Bécsben bejelentett lakcímmel rendelkezzen, aktív hallgatói státusza legyen egy bécsi egyetemen vagy főiskolán, felnőttkorú legyen, osztrák állampolgársággal vagy azzal egyenértékű jogállással bírjon, megfeleljen a bécsi lakástámogatási törvény jövedelmi feltételeinek, és ne legyen hátraléka sem a bérleti díjak, sem más lakásügyi kötelezettségek tekintetében. Bécs városa eddig több mint 1 milliárd eurót fektetett az új önkormányzati lakások építésébe és a meglévők felújításába. Több mint 5.700 lakás készült el az elmúlt évek során és újabb projektek vannak folyamatban vagy előkészítés alatt. A hallgatók számára bérelhető lakásokkal kapcsolatos további információk a Wohnberatung Wien központi oldalán találhatók.