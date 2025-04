A természetes fogyás mellett a sok beköltöző miatt nőtt a népesség

Közzétette legújabb számait a Központi Statisztikai Hivatal. Kezdjük a rossz hírekkel. A születések és a halálozások egyenlegeként kialakult természetes fogyás 1700 fővel csökkentette Győr-Moson-Sopron népességét, 41 százalékkal nagyobb mértékben, mint 2023-ban. A statisztikákat böngészve látható, hogy ennyi a vármegye természetes fogyása. Ez több, mint 2024-ben (1202), és csak a covidos 2021-es év előzi meg (1962).

Születések és a halálozások : Tavaly 3900 baba született Győr-Moson-Sopronban. Köztük Benedek, akit édesanyja, Kozák-Nyőgér Brigitta tartja karjaiban.

Az élve születések száma is csökkenő tendenciát mutat: egy év alatt 3900 baba látott napvilágot, míg 2023-ban ez a szám 4304 volt. Az élve születések száma Győr-Moson-Sopronban 2024-ben 9,4 százalékkal csökkent, a halálozásoké 1,7 százalékkal nőtt 2023-hoz képest.

A halálozások száma egy kicsivel volt magasabb 2024-ben, mint egy évvel előtte: 5600 a 5506 helyett. Ahogy az jellemző, általában az év első és utolsó negyedévében halnak meg a legtöbben. Ez azt jelenti, hogy az első három hónapban 1400-an, az utolsó három hónapban pedig 1500-an haltak meg, a másik két negyedévben körülbelül 1300-an. További számokat lásd a táblázatban.

A negyedik legnépesebb vármegye

Jöjjön most a jó hír. Míg a szülések és halálozások száma negatív, addig a beköltözőknek, belföldi vándorlásnak hála egyre többen élnek a vármegyében. Győr-Moson-Sopronban idén január elsején 473 246-en laktak, kétezerrel többen, mint egy évvel korábban. Ezzel a Közép-Dunántúl legnépesebb régiója, és országosan is csak Borsod-Abaúj-Zemplén (617 800) Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun előzi meg, de ezek népessége folyamatosan csökken. Bács-Kiskun már csak 18 ezer fővel áll előttünk. Húsz év alatt 33 ezren lettünk többen, 2004-ben még csak 440 ezren éltek a vármegyében. Ráadásul tovább is élünk.

Több a nő, mint a férfi

Azt is tudjuk, hogy a vármegyében több nő él, mint férfi. A férfiak száma 231 008, míg a nőké 242 238. Budapest és Pest vármegye népessége nőtt még, 15 és 5 ezerrel, illetve Komárom-Esztergomé 400 fővel, a többi vármegyénél azonban csökkent a lakónépesség egy év alatt. Elmondhatjuk, hogy az országban a főváros vonzáskörzetétől eltekintve messze Győr-Moson-Sopron a legnépszerűbb, ide költöznek a legtöbben.