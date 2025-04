A Szent Korona szerelmese a mosonmagyaróvári néprajzos – Fotók

A Szent Korona már számos képző- és iparművészt megihletett. A mosonmagyaróvári Körmöczy Zsuzsa is az egyik legfontosabb állami jelképünk bűvkörébe került.

A Szent Korona ihlette meg

– A textíliák és a természetes fonalak iránti vágy már gyermekkoromban kialakult. Nagymamám, Klári mama gondos kézimunkái mindig ámulatba ejtettek. Vele horgoltam csipkét, 8 évesen már kötöttem, együtt hímeztünk. Még az általános iskolában ismerkedtem meg a szövéssel. Első mesterem Rasztik Mária, aki beavatott a mesterség legapróbb mozzanataiba is. Precíz, gondos munkái mindig lenyűgöztek. Az anyagok strukturálhatóságát tőle tanultam, a gyapjú szeretetét plántálta belém. Fetter Ferencné Marika néni a tanárom volt, segített tovább fejlődnöm. 1995-ben ismerkedtem meg Bakay Erzsébettel és Borbély Jolánnal, akiket mesteremként tisztelek. 2014-ben saját műhelyt alapítottam a különféle technikák, anyagok, ötletek kibontakoztatására, ötvözni a hagyományosat a modernnel, feleleveníteni az elfeledett technikákat. A saját műhelyem céljai, hogy a tanítványaim megéljék az alkotás örömét és ebben is példát mutassak nekik – avatott be Körmöczy Zsuzsa, aki mint mondja, a Szent Korona teljesen elvarázsolta.

Hozzátette: "Az elmúlt csodálatos évem az útkereséssel telt. A munkáimban három fő irány fedezhető fel. Az egyik az otthonról hozott századfordulós irányzatok stílusa, ami időről időre teret nyer magának a lelkemben és inspirál. A másik a geometrikus kifejezési mód, amikor is a szigorú vonalvezetések és színek által fejezem ki magam. A harmadik pedig a filozófiai tanulmányaim által ihletett személyek megjelenítése, képekké formálása."

Szövés, mint kifejezési mód

Körmöczy Zsuzsa számára a szövés kifejezési mód, csak ebbe tud álmodni.

– Amikor az érdeklődésem középpontjába került a Szent Korona, akkor döbbentem rá, mekkora erő rejlik benne. Az évezredeken átívelő, energiafelszabadítás csodája, mely a tűzzománc képekről leolvasható. A Jézus Patibilis (a szenvedékeny Jézus) az anyagi világban lekötött Fény összessége. A folyamat során megtisztul a fény az „anyagi kötöttség piszkától”, egy tiszta elemi minőséggé válik és talán ennek hatására valami lassú pozitív változás következik be. Ez volt az elindító gondolatom: nem tétlenül ülni és nézni a világban zajló folyamatokat. A több mint fél éves munkám során, melynek csak egy része lesz látható, a többi, belül történt láthatatlan módon. A célom az ősi irány, melyre szeretném felhívni a figyelmet, nem másolatok készítésével (mert az tilos és lehetetlen), hanem a tisztelet ihletettségétől vezérelve szőttem meg az alkotásaimat – mutatott rá az alkotó.