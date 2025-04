Elstartol a Széchenyi Egyetemi Napok – Elfogytak a bérletek

Már korábban megírtuk kik lesznek a fellépők a Széchenyi Egyetemi Napokon, de jöjjön egy kis ismétlés a húzónevekből.

A Széchenyi Egyetemi Napokon a hangsúly a szórakozáson van.

Fotó: Adorjan Andras

Széchenyi Egyetemi Napok: Programok

A Széchenyi István Egyetem legnépszerűbb rendezvénye a SZEN, amikor a győri campuson a tanulás mellett a kikapcsolódás és a szórakozás kerül a középpontba. Szerdán elstartol a győri fesztivál, amely nemcsak az éjszakai programokról híres. A szervezők elmondták: a nappali programokon számos újdonságot tartogatnak. Lesznek ingyenesen látogatható események, de belépőjegyhez kötött fesztiválelemekkel is várják a résztvevőket. Szerepel köztük a hagyományos püspökerdei futás, a sárkányhajózás, a kollégiumi kidobó, az International Food Festival, míg újdonságnak ígérkezik a Rusty Piknik.

A részletes program, színpadokra lebontva már egy hete elérhető:

Széchenyi Egyetemi Napok programjai

Forrás: Széchenyi Egyetemi Napok

Minden bérlet elkelt

Hatalmas az érdeklődés a szerdán kezdődő fesztiválra, már a nyitónap előtt napokkal elkeltek a sima és a hallgatói bérletek is. A napijegyek is csak korlátozott számban kaphatóak. Az idei évben is a számos hazai sztár fordul majd meg a Bridge Hallgatói és Oktatói Klubban: Fehér Krisztián, T-Danny, Krúbi, Desh és Dzsúdló lesznek a fő fellépők. A négynapos, április 23–26. közötti rendezvényen örök klasszikusokat is hallgathat a közönség, hiszen napjaink legnépszerűbb előadói mellett Bereczki Zoltán, Ganxsta Zolee–Siska Finuccsi, Matyi és a hegedűs, MC Hawer és Tekknő is színpadra lép.