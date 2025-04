A szarvasmarhák tetemét rendőri kísérettel szállítják el a kamionok Rábapordányból – Videó

Szigorú szabályok, útlezárások és rendőri kíséret mellett szállítják el a Rábapordányban leölt 875 szarvasmarha tetemét Peresztegre. Rábapordányban zár alatt van a Mezőgazdasági Zrt. telephelye, az odavezető útra illetéktelenek nem hajthatnak be. A szarvasmarha teleptől egészen a szomszédos falu, Dör központjáig tart az útzár. Ezen a szakaszon csak azok a kamionok közlekedhetnek, melyek a dögöket viszik az elföldelés helyszínére. Információink szerint egészen éjjel tizenegy óráig dolgoznak a járművek. A cég tehenészetében csütörtökön azonosították a ragadós száj- és körömfájás vírusát.

Rábapordányból Dörön keresztül szállítják a szarvasmarha tetemeket, majd az M85-ös gyorsforgalmin mennek tovább a kamionok. A célállomás Pereszteg.

875 szarvasmarha volt a fertőzött telepen

Nagy István agrárminiszter azt is bejelentette, hogy a létesítményhez szervesen hozzátartozó sertéstelepen nevelt állatokat is felszámolják. Bóna Szabolcs, a rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. igazgatója a közösségi oldalára pénteken feltöltött bejegyzésében fejtette ki véleményét a történtekről.

Először is megköszönte a felajánlott segítségeket és az együttérző szavakat, melyeket az elmúlt órákban kapott. "Büszke vagyok minden kollégámra, aki az elmúlt hetekben nem csak az elvárhatót, hanem annál is jóval többet tett" - jegyezte meg Bóna Szabolcs és hozzátette: olyan munkaközösség a pordányi, amelyet a nehézségek nem rettentenek meg, hanem eltökélté és közreműködővé tesznek. "Sajnos, ennek így kell lennie…"- írta. A cégvezető cáfolta a felvetődött állítást, mely szerint egy tévés stáb lenne felelős a fertőzésért. Végül a lehetséges jövőt is vázolja Bóna Szabolcs: "Húsvét van! Nagypéntek, Krisztus megfeszítésének napja. Mi, keresztényként tudjuk, hogy legyőzte a halált, és feltámadásában megdicsőült. Nálunk is arat ma a halál, de tudjuk, hogy jön a feltámadás! Kemények vagyunk, képesek az újrakezdésre"- jelentette ki Bóna Szabolcs.