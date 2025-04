Bárki vehet új szájat magának, vesz is – Pardavi Mariann újságíró véleménycikke

1419 forint lesz – vetette oda selypítve, sziszegve az egyik kistelepülés eladója, amikor fizetésre került a sor. Jaj – gondoltam, és majdnem mondtam is. Vaskosra nőtt ajkai közül egészen nem evilági módon szökkent ki a szó.

Duzzadt, nagyobb, állítólag szebb a száj, ha töltött.

Fotó: Shutterstock

Nem mertem nagyon megbámulni, de azért sikerült megfigyelni: az egyébként roppant szép hölgy töltetett. Így mondja a mai kor embere. Ez olyan eljárást takar, amitől az arc egyes részei – például az orcák, az ajkak – kifeszülnek, megduzzadnak. Úgymond szebb lesz, aki átesik ezen.

Egészen odáig azt gondoltam, hogy a töltés a sztárok, a celebek, az ismert senkik privilégiuma, de tévedtem. Jobban megfigyelve, egészen begyűrűzött a hétköznapi emberek életébe. Valahogy engem eddig ez teljesen elkerült.

Csodálkozással vegyes döbbenettel realizáltam, hogy Győrben is foglalkoznak ezzel a módszerrel. Közel százezer forintért új, nagyobb, duzzadtabb ajkakat vásárolhat magának bárki. Ha jobban belegondolok, nem is drága, ez már tényleg nem csak a celebek kiváltsága, akár egy kistelepülés eladója is összespórolhatja magának az új szájravalót nagy lemondások nélkül.

Jobban utánajárva kiderült számomra, hogy nem tölthet akárki, elviekben ezt az módszert csak orvosok végezhetik, de kiskapuk azért akadnak és akár kozmetikusok is szúrnak. Ha feltűnik, hogy valami nincs rendben, azt kókler végezte, így világosított fel egy harmincas ismerősöm, aki ugyan a szájával elégedett, de a ráncait kisimítaná. Készül is a botoxra. Szép, kifeszült arccal tud majd könyvelni a sötét irodában reggel nyolctól délután fél ötig.