Száj- és körömfájás - Hogy juthatott be a vírus a rábapordányi telepre?

Megírtuk azt is, hogy Bóna Szabolcs agrármérnökről nemrégiben közölt riportot a Rábaközi Médiacentrum, amelyből az is kiderült, hogy a Tisza Pártot segíti szaktudásával. Bóna Szabolcs, a telep vezetője néhány nappal ezelőtt a Partizánnak is nyilatkozott a korábbi járványról, a tv-riportban az látszik, hogy a stáb több helyszínt is bejárt. Ez a jelenség az közösségi médiában is napvilágot látott, íme a poszt: