Száj- és körömfájás - Még tart a mentesítés Rábapordányban

Az állattartók felelőssége is óriási, be kell tartani minden járványvédelmi előírást, a megelőzést szolgáló előírást, például a személyforgalom, a járműforgalom korlátozását a telepeken, a takarmány és alomforgalomnak a korlátozását, hiszen óriási gazdasági károkat tud okozni a ragadós száj- és körömfájás - közölte az agrárminiszter csütörtökön a közösségi oldalán. Hozzátette: most a vírus terjedésének a megelőzése a legfontosabb; változatlanul szigorú előírások és intézkedések vannak érvényben.

Száj- és körömfájás - A vírus terjedésének a megelőzése a legfontosabb

Száj- és körömfájás - 1 hete volt az utolsó kitörés

Nagy István a Facebook-oldalára feltöltött videójában azt mondta: éppen egy hete volt az utolsó kitörése a ragadós száj- és körömfájás vírusnak Rábapordányban,

a szakemberek azóta is megfeszített erővel azon dolgoznak, hogy mentesítsék a telepet, hogy le tudjuk küzdeni ezt a nagyon ragályos vírust.

Hangsúlyozta:

végtelenül fontos most, hogy a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt, hiszen leküzdöttük a vírust az öt telepen, ahol magyarországi kitörések voltak, és most azon kell dolgoznunk, hogy nehogy valahol újra felüthesse a fejét

Nagy István elmondta: a betegség nagyon ragályos, és nem gyógyítható, hiába volt a hetvenes években az a lehetőség, ma már nem engedik a nemzetközi előírások ennek a végrehajtását, hiszen nagyüzemi telepekről beszélünk, háromezer szarvasmarháról egy légtérben.

Hozzátette, hogy

nem megoldható sem a karantén, sem a gyógyítása a betegségnek.

A tárcavezető kiemelte, hogy egyedüli elfogadható módja a védekezésnek, ha felszámoljuk ezeket a telepeket azért, hogy a magyar állatállomány többi részét meg tudjuk óvni ettől a ragályos betegségtől.

Mint mondta, új pályázati kiírást is hirdet az Agrárminisztérium, reagálva erre a helyzetre, hiszen 50 éve nem volt ilyen súlyos betegség a párosujjú patások körében.