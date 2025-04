Nem csak mezőgazdasági vállalkozás a vesztese a járványnak, megroggyant Rábapordány pénzügyi helyzete

A rábapordányi Mezőgazdasági Zrt.-t ért veszteség a falut is sújtja, a ragadós száj- és körömfájás a helyi önkormányzatot is nehéz anyagi helyzetbe hozza. Beruházások maradnak el és a nem kötelező kiadásokat faragják le a község vezetői. Visy László polgármester elmondta: megroggyant a település, hiszen a zrt. által befizetett adó, illetve a cég által nyújtott különböző támogatások hiányoznak majd a költségvetésből. Mint ismert, a mezőgazdasági vállalkozás telephelyén is megjelent a száj- és körömfájás vírusa, ami miatt felszámolták a társaság tejelő szarvasmarha állományát és a sertéstelep állatait is leölték.

Az önkormányzat spórol, ahol lehet a száj- és körömfájás okozta nehézségek miatt. Visy László polgármester nem csak emiatt áll be füvet nyírni. Mivel nincs karbantartó, a falugondnokkal ketten rendezik a közterületeket. Fotó: Cs. K. A.

A száj- és körömfájás okoz nehézségeket

– A rábapordányi önkormányzat, a település fejlődése nagy mértékben függ a Mezőgazdasági Zrt.-től, hiszen a legnagyobb munkaadója a környéknek és a legnagyobb adófizetőnk is. Emellett kiváló kapcsolatban működtünk együtt és ahol csak tudta, a vállalkozás támogatta törekvéseinket. A zrt.-t ért óriási veszteség emiatt aztán nem csak az ott dolgozókat, a családokat, a partnergazdákat és vállalkozásokat, a beszállítókat, hanem bennünket is komolyan érint és kihívást jelent. Mondhatom, hogy a következmények súlyosak

– vázolta a kialakult helyzetet Visy László, Rábapordány polgármestere. Hozzátette: a cég befizetéseiből az intézmények működését, a dolgozók bérét, önerős beruházásokat és fejlesztéseket finanszíroztak. A járvány miatt várható bevételkiesésre számítva a képviselő-testület már most kénytelen volt olyan döntéseket meghozni, amelyek biztosítják az önkormányzat működőképességét.

A veszteség hatása nem csak az idei évünket, de 2026-ot is érinti majd

– jegyezte meg a polgármester.

Visy László kiemelte: a folyamatban lévő beruházásokat befejezik. Ilyen a polgármesteri hivatal és az óvoda udvarának parkosítása, valamint új játszótéri eszközök telepítése. Ezek a munkák nyolcvan százalékos készültségben vannak. Lesznek azonban megszorító intézkedések.

– A faluban csak a civil szervezetek által szervezett rendezvényeket tartjuk meg, minden önkormányzati megmozdulás elmarad 2025-ben. Felfüggesztjük a támogatások kifizetését, melyeket önként vállalt feladatként teljesítettünk eddig. Többek között az óvoda- és iskolakezdési-, születési-, temetési-, első lakáshoz jutási-, idősek napi-, házasságkötési- és a gyógyszertámogatást és nem veszünk a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatban sem. Minden olyan további beruházást és fejlesztést elhalasztunk, melyeket erre az évre terveztünk be. A kötelező feladatokra koncentrálunk, működtetjük a településünket és intézményeinket. Rábapordány még soha nem volt ilyen nehéz helyzetben. Stabil költségvetéssel rendelkeztünk, ami most felborult, de biztos vagyok benne, hogy jól átgondolt, jól szervezett gazdálkodással és feladatellátással képesek leszünk úrrá lenni ezen a nehéz helyzeten is. Tudom, hogy a rábapordányiak megértik, hogy az intézkedésekre most szükség van

– fogalmazott Visy László.