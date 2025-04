Nagy István: Újabb szarvasmarhatelepen igazolták a száj- és körömfájás vírus jelenlétét - fotók, videó

Fokozott figyelem kell

"A védőkörzetekben haladéktalanul megkezdjük a fogékony állatok számbavételét, valamint mintavételt végzünk az állományokból. Fontos mindig kiemelni, hogy ez a vírus emberre nem veszélyes, és az élelmiszerlánc biztonságát nem fenyegeti. Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a fertőzés további terjedését. Ezúton is nyomatékosan kérjük az állattartókat és valamennyi érintettet, hogy szigorúan tartsák be az óvintézkedéseket, és fokozott figyelemmel kísérjék állataik egészségi állapotát. Mint azt mindig elmondjuk, ez egy rendkívül ragályos vírus, akár kéthetes lappangási idővel is, az állattartóknak óriási a felelőssége a védekezésben!"- fejezte ki Nagy István.