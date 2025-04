Száj- és körömfájás: sorra zárják le határátkelőket, Horvátország is lépett

A ragadós száj- és körömfájás nevű fertőző állatbetegség miatt egyre több ország vezet be határellenőrzést. Szlovákia és Ausztria után most Horvátország is csatlakozott: április 15-étől a Letenye (Gorican) és Udvar (Dubosevica) határátkelőhelyeken csak fertőtlenített járművel léphetnek be azok, amelyek párosujjú patás állatokat – például sertést, szarvasmarhát – vagy azokból készült termékeket szállítanak – írja a Police.hu-ra hivatkozva a Magyar Nemzet. A száj- és körömfájás miatti korlátozások az élőállat- és tejszállítmányokra is vonatkoznak.

Száj- és körömfájás - A ragályos állatbetegség miatt Horvátország is ideiglenes határellenőrzést rendelt el.

Forrás: MTI

Száj- és körömfájás - Fontos szabályok

Az ilyen szállítmányokat a határon fertőtlenítik, erről igazolást is kapnak. Sőt, a szabály az üres szállítókocsikra is vonatkozik, ha azok alkalmasak élő állatok vagy nyers tej szállítására.