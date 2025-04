Száj- és körömfájás: nyíltan és őszintén kell beszélni a járványról

– Ma reggel Bábolnára látogattam, ahol a helyiekkel és a környező települések polgármestereivel egyeztettem a száj- és körömfájás elleni védekezésről, valamint a tetemek biztonságos eltemetéséről. Mély együttérzéssel hallgattam meg az itt élők aggodalmait. Tudom, milyen nehéz ez mindenkinek – a gazdáknak, a lakosoknak, és azoknak is, akik a védekezésen dolgoznak – osztotta meg gondolatait közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter, miután Bábolnán tartott szakemberekkel tájékoztatót a száj- és körömfájás járvány miatt. Mint emlékezetes, a száj- és körömfájás járvány miatt leölt állatokat Bábolnára szállították, ami ellen az ott és a környéken élők tiltakoztak.

Nagy István agrárminiszter fórumot tartott a gazdáknak, polgármestereknek, képviselőknek Bábolnán a száj- és körömfájás járvány elleni védekezésről, az intézkedésekről.

Fotó: Nagy István Facebook-oldala

A száj- és körömfájás járvány tanulságai

A tájékoztatón jelen volt Friderics Cecília nagyszentjánosi és Farkas János bőnyi polgármester is, akik a járvány kitörése óta mindent megettek, hogy a településükön minél több szakszerű információhoz jussanak az emberek.

– Amikor elkezdték Bábolna közelébe szállítani az állatokat Dunakilitiről és Darnózseliből, nagyon aggódtunk, mert hiányoltuk a fertőtlenítő pontokat és a tájékoztatást. Településeink a közelben vannak és nagyon nagy létszámú állattartó telepek találhatók itt.

Volt egy tájékoztató Bábolnán, ahol azonban nem kaptunk minden kérdésünkre választ, ezért azt kértük Kara Ákos országgyűlési képviselőnket, hogy bővebb tájékoztatást szeretnénk kapni a járvánnyal kapcsolatban. Akkor megszervezte számunkra, hogy találkozhassunk Nagy István agrárminiszter úrral a Parlamentben – mondta el kérdésünkre a polgármester asszony.

Nagy István agrárminiszter fórumot tartott a gazdáknak, polgármestereknek, képviselőknek Bábolnán a száj- és körömfájás járvány elleni védekezésről, az intézkedésekről.

Fotó: Nagy István Facebook-oldala

– Friderics Cecília nagyszentjánosi polgármester asszonnyal és Farkas János bőnyi polgármester úrral közösen kerestük meg dr. Nagy István miniszter urat. A ragadós száj- és körömfájás vírus már eddig is jelentős kárt okozott a vármegyénkben. A települési vezetők most közvetlenül is el tudták mondani a védekezéssel és a járványhelyzet kezelésével kapcsolatos tapasztalataikat, illetve a lakosságnak és az agrárvállalkozásoknak a véleményét miniszter úr számára. A járványhelyzet mostani fázisában is fontos a folyamatos egyeztetés, így a polgármesterekkel továbbra is naponta átbeszéljük a legfontosabb információkat – írta a Kara Ákos országgyűlési képviselő közösségi oldalán.