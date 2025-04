Pokoli jelenet az egyenesben, ettől az előzéstől elájulsz + videó

Ismét egy ámokfutó sofőr kockáztatta mások életét, most a 87-es úton. A szabálytalan előzést kamera is rögzítette, amelyen jól látható, hogy nem sokon múlott a pokoli tragédia, számolt be róla a vaol.hu.

A szabálytalan előzésből kis híján tragédia lett

Az eset még hétfőn történt a 87-es főúton Szombathely és Kőszeg között. Az életveszélyes szituációt átélő egyik fél videót is posztolt a történtekről. Jól látható, hogy Kőszeg felé előzésbe kezd egy Ford személyautót sofőrje, azonban szemből érkeztek. Csak centiken múlott a frontális karambol.

