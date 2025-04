Biztonsági öv a színpad szélén - A színházi súgó szerepe a kulisszák mögött

A súgó nem csak emlékeztet. Ő a biztonsági háló, aki akkor lép elő, amikor egy pillanatnyi bizonytalanság veszélyeztetné a darab gördülékeny menetét. Precizitása, állandó ébersége és emberi érzékenysége teszi lehetővé, hogy szükség esetén a legtermészetesebb módon nyújtson segítséget.

Bősze Bianka a soproni színház súgója, egyfajta biztonsági öv a színpad szélén Fotó: Rombai Péter



A súgó szerepe

- A munkánk sokak számára rejtélyes, már-már misztikus. Az elmúlt években többektől megkaptam már a kérdést, hogy mit is csinálok pontosan. Főleg a próbafolyamatok során van rám szükség. Ott vagyok minden olvasópróbán, jelenetről-jelenetre haladok a színészekkel együtt, egészen addig, amíg nem tudják a szöveget. Az előadások alatt már csak afféle „biztonsági öv” vagyok. Ott ülök a színpad szélén, követem a darabot és ha minden kötél szakad ott vagyok - osztotta meg a munkájával kapcsolatos kulisszatitkokat Bősze Bianka.

A gyors reagálás elengedhetetlen. Minden próbán és előadáson éberen kell figyelnie, hogy mikor van szükség segítségre – legyen az egy csettintés, egy kézmozdulat, vagy épp egy kétségbeesett pillantás. Mindez rengeteg tapasztalatot és finom érzékenységet kíván.

- A szövegkönyvet egyfajta naplónak használom, hiszen minden apró szünetet, hangsúlyt, ritmust gondosan megjelölök benne, hogy elkerüljem a félreértéseket. Külön jelölöm, hol van valódi szünet, nehogy véletlenül összekeverjem a tényleges elakadással. A próbák légköre mindig különleges. A színészek és a rendező közötti párbeszédek, a darab születésének folyamata olyan inspiráló közeg, amelyben folyamatos a tanulás. Azt élvezem a legjobban, ahogy minden darab összeáll. Látni, hogyan formálódik valami a semmiből – az hihetetlen élmény. Amíg dolgozom muszáj minden mást kizárni, kizárólag a szövegre, ritmusra és az előadásra koncentrálok, hiszen ha egyetlen pillanatra is elveszítem a figyelmem, az komoly következményekkel járhat - hangsúlyozta.

A szövegkönyvet egyfajta naplónak használom - mondta Bősze Bianka Fotó: Rombai Peter

Bár a nézők előtt ritkán jelenik meg, időnként a súgó is a reflektorfénybe kerül. Így történt a Pacsirta című kamaradarab esetében is, ahol a tér szűkössége miatt Biankának is a színpadra kellett lépnie, mint írnok – jelmezben, szövegkönyvvel a kezében. - Izgalmas és különleges élmény volt közvetlenül is részesévé válni az előadásnak - mondta.

És hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jó súgó legyen?

Elhivatottság, színházszeretet, figyelem, empátia – és nem utolsósorban türelem. És még valami: Szeretni kell a színházat, az embereket, és akarni, hogy részese legyél valami nagyobbnak

- zárta a beszélgetést.