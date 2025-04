Előadás a fenntarthatóbb jövőről Sopronban

Ismét országos színpadra állva mutathattak jó példát és irányt a fenntarthatóbb jövő felé vezető úton az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szakemberei, az immáron 16. alkalommal megrendezett KÖRBE, környezetpszichológiai konferenciáján Budapesten.

Az STKH - környezetvédelmi karikatúra kiállítása a KÖRBE konferencián. Éder Andrea operatív igazgatóhelyettes előadásában a karikatúrák által ábrázolt környezeti kihívásokat elemezte.

Forrás: STKH

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem környezettudományi konferenciája, a KÖRBE (KÖRnyezetpszichológiai BEszélgetések) több, mint egy évtizedes múltra tekint vissza és a célja, hogy a környezetpszichológiával foglalkozók és a tudományághoz köthető társterületek képviselői megismerjék egymás tevékenységét és új gondolatokkal gazdagodva tekintsenek a környezetre. A Hulladék-Érték-Rend elnevezésű esemény a hulladékra, mint környezeti jelenségre fókuszált és új megvilágításba helyezte az ismert(nek vélt) problémákat és alkalmazkodási módokat. A felkérés egyrészt egyfajta elismerés, pozitív visszacsatolás a szakma részéről az STKH környezeti szemléletformáló és edukációs tevékenységéről, másfelől pedig egy jó lehetőséget teremtett arra, hogy a különböző területekről érkező, de a fenntarthatóbb jövőre fókuszáló szakemberek megismerjék egymás gondolatait, tapasztalatait, működőképes jó gyakorlatait.

Az STKH az elmúlt évtized során számos olyan nemzetközi környezetvédelmi karikatúra pályázatot szervezett, amelyek a környezeti kihívások és a fenntarthatóság különféle aspektusaira fókuszáltak. Közel száz országból több, mint ezer alkotás érkezett be az évek során a soproni kukásokhoz a világ legkülönfélébb pontjairól, akik az ELTE KÖRBE konferenciáján egy elgondolkodtató művészeti kiállítás keretein belül mutatták be a legjobb műveket, ezeken keresztül pedig a környezeti kihívásokat és az ezekre adható válaszokat. Láthatjuk, hogyan gondolkodik egy iráni művész a Földanya és az ember kapcsolatáról, milyen veszélyektől félti egy olasz alkotó a beporzó rovarokat, hogyan hat a bolygónkra a karácsonyi vásárlási őrület egy török karikaturista szerint vagy épp miben látja a Föld megmentésének kulcsát egy perui pályázó. Bepillantást nyerhetünk abba, hogy Ausztriától kezdve, a Fülöp-szigeteken át, egészen Kínáig ugyanazokkal az aggályokkal küzdünk és a motivációink, céljaink nem is állnak túl messze egymástól.

Több alkotás mellett is olyan értékteremtő szakemberek és közismert személyek gondolatait és értelmezéseit olvashatja a közönség, mint Dr. Botos Barbara, Kimmel Hajnalka, Dúll Andrea, Jordán Ferenc, Gosztonyi Csaba, Litkai Gergely, Hankó Gergely és Kosztka László.

Az STKH operatív igazgatóhelyettese a kommunikáció erejéről beszélt

A konferencián "Kommunikáció: elemi erő címmel" előadást tartott Éder Andrea, az STKH operatív igazgatóhelyettese, aki nem egy hagyományos prezentációval készült, hanem az alkotások és a különböző világnézetek között vezette végig a közönséget, rávilágítva a kommunikáció elemi erejére. Egy ötletes, beszédes karikatúra nem csupán vizuális élmény, hanem elménket is megdolgoztatja. Az alkotó szavak nélkül mesél, színes és kreatív eszköztárat felvonultatva gondolkodtatja el a szemlélőt és vált ki belőle érzéseket, sőt érzelmeket úgy, hogy közben görbe tükröt állít elé. Az igazán hatásos karikatúrák némi fanyar humorral és egy nagy adag öniróniával képesek rávilágítani problémákra, jelenségekre és hibáinkra úgy, hogy a megoldás gondolatát is elültetik. A rendhagyó tárlatvezetés során az érdeklődő közönség számára is kiderült, hogy nem elég csupán a jót, hanem jól is kell mondanunk, hogy az üzenetünk ne landoljon a kukában, hiszen a tudatos és fenntarthatóbb szemléletmód iránti bevonódás és elköteleződés kialakításában óriási felelősséget és egyszerre lehetőséget is rejt a kommunikáció.