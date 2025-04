Soproni Nyugdíjasegyetem: Jövőbiztos lakóterek - tudatos otthontervezés – Videó, fotók

Léteznek olyan épületek, amelyek a legjobb kezekből kikerülve, a legmegalapozottabb gondolatok mellett is idővel felülvizsgálatra szorulnak, mind esztétikai, mind funkcionális értelemben. A változások néha csak úgy érhetőek el, hogy az egészséges működést megakadályozó részletet eltávolítják és az így kialakult tereket újradefiniálják.

A transzplantáció jellegű beavatkozás során egy már "haldokló" épület egyes még „élő” szerkezeti eleminek újrahasznosítását értik. Ennek során szükséges vizsgálni a befektetett munka, anyagi ráfordítás mértékét. A komplex beavatkozást az elváltozás mértéke teszi indokolttá.

Az előadó beszélt az 1950-es években Magyarországon tömegében épült úgynevezett Kádár-kockák értékeiről, s arról, hogy a többségüket nagyon is megéri felújítani, mert szerkezetileg stabilak, értéket képviselnek. Ezek a tömeggyártású, kocka formájú házak meghatározták a magyar külvárosok arculatát és ma is meghatározó elemei az országos településképnek. Annak idején egy teljesen új lakóház típust szimbolizáltak, kompakt formával és szerkezettel. Hozzávetőlegesen 800 ezer ilyen épületről van szó, amelyek esztétikai és funkcionális újragondolásában maga is több esetben részt vett. Ezekben a rehabilitációkban a különböző beavatkozások helyes arányának megtalálása, majd betartása az, amire törekedni kell, folyamatosan szem előtt tartva azt, hogy mi az amit még mind energiában, mind anyagilag megéri ráfordítani az épületre.