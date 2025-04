Az óvodai férőhelyek témája fókuszban volt a soproni közgyűlésen

A közgyűlés elsőként a Soproni Rendőrkapitányság tavalyi évre vonatkozó közrend - és közbiztonsági helyzetéről, valamint a megtett intézkedésekről szóló beszámolóját tárgyalta.

Sopronban az áprilisi közgyűlésen több fontos kérdésben is döntöttek Fotó: Rombai Péter

Új utcanév Sopronban

Dr. Herczeg Zoltán rendőrkapitány ismertette a közbiztonsági adatokat, mely szerint a városban regisztrált bűncselekmények száma 15 százalékkal nőtt az előző évhez képest, 906-ról 1040-re. A bűncselekmények háromnegyede a város területén történt. Ugyanakkor javult a felderítési arány, és biztató adat, hogy sem emberölés, sem halált okozó testi sértés nem történt a városban. Csökkent a testi sértések és a garázdaságok, valamint a lopások száma. Mindössze négy lakásbetörést és egy rablást regisztráltak 2024-ban. A rongálások is visszaestek, és a felderítési hatékonyság ezeknél az eseteknél is javult. Pozitív változás tapasztalható a drogterjesztők elleni fellépések eredményességében is.