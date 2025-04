Kreativitás, közösség, kockázatok – A Roblox világa gyerekeknek

A Roblox nem csupán egy online játék, hanem egy teljes univerzum, ahol a felhasználók saját játékokat készíthetnek, mások alkotásait fedezhetik fel, sőt, virtuális tárgyakat – például ruhákat, járműveket vagy háziállatokat is vásárolhatnak az úgynevezett Robux digitális valutával. A platform különlegessége abban rejlik, hogy a játékokat nem maga a Roblox cég készíti, hanem a játékosok – köztük akár gyerekek is.

A Roblox azért különleges, mert a játékot gyerekek is elkészíthetik. Fotó: Meggyesi Mónika

Roblox világa

– A népszerűség egyik oka, hogy a Roblox teljesen ingyenes és rendkívül könnyen elérhető, mobilon, tableten vagy számítógépen egyaránt használható. A másik ok a szabadság. A gyerekek itt szabadon alakíthatják karakterüket, játékokat készíthetnek, és dönthetnek arról, mivel és kivel játszanak. A közösségi élmény szintén vonzó, a barátok online találkozhatnak, közösen játszhatnak, chatelhetnek, sőt, barátságok is születhetnek a platformon belül

– osztotta meg lapunkkal Szigeti Kovács Eszter, a Logiscool Sopron vezetője.

Fontos azonban tudni, hogy mint minden online platformon, itt is jelen lehetnek veszélyek. Nem maga a Roblox veszélyes, hanem az, ha a gyerekek nem rendelkeznek megfelelő tudással és iránymutatással az online térben való biztonságos viselkedésről.

Azt gondolom, ahogy minden más esetben itt is az egyik legnagyobb kockázat, ha a gyermek életkora nincs pontosan beállítva a fiókjában, így könnyen találkozhat olyan játékkal, ami félelmetes vagy erőszakos lehet számára.

A gyerekek sokszor azt sem ismerik fel, hogy kivel beszélgetnek. Ezért fontos, hogy ne fogadjanak el ismeretlenektől barátfelkérést, ne osszanak meg személyes adatokat, és tudják, hogyan tudnak tiltani egy nem megfelelő felhasználót. Az "ingyenes Robux" ígéretével küldött külső linkek gyakran csalások, ezért érdemes megtanítani a gyerekeknek, hogy ilyen linkekre soha ne kattintsanak - sorolta az esetleges kockázatokat Eszter.

A veszélyek mellett a platform rengeteg pozitívumot is rejt. A játéktervezés során a gyerekek fejleszthetik kreativitásukat, logikai gondolkodásukat, és akár programozási alapokat is elsajátíthatnak, de a közös játéknak köszönhetően az együttműködési képességük is javul.