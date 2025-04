Rengetegen küzdenek ezzel a betegséggel – adókedvezmény is jár utána

Magyarországon a 2023-as adatok szerint több mint 50 ezer embert érint a Crohn-betegség. A fiatalok érintettsége és az ötéves kor alatti esetek száma is növekszik. Változó a betegség lefolyása. Bármelyik szakaszát érintheti az emésztőrendszernek, de leggyakrabban a vékony- és vastagbelet együttesen. Hosszú távon rendszeres orvosi ellátást, gyógyszereket, akár műtéteket és speciális étrendet igényel, azonban adókedvezmény is jár utána. Ki állíthatja ki az orvosi igazolást? Hogyan igényelhető az adókedvezmény és hogyan lehet érvényesíteni? Visszamenőleg is kérhető? Minden kérdésre megtalálhatja a választ a vaol.hu-n.