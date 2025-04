Hétvégi program ajánló - Rafting kaland Dunacsúnyon

Elég egy nagy lépést tennünk a határnál és már is Dunacsúnyban vagyunk, ahol kipróbáltjuk a rafting izgalmait. Ugyanakkor a kevésbé extrém pihenésre vágyók is megtalálhatják az ideális hétvégi kirándulást a település környékén.

Igazi rafting élmény pár kilométerre a határtól. Dunacsúnyon két pálya is várja azokat, akik ki szeretnék próbálni a vadvízi evezést.

A hírhedt bős-nagymarosi vízlépcső

Dunacsúny avagy Čunovo Rajkától kicsit több mint 6 kilométerre található. A kis település, leginkább rafting pályájáról és a duzzasztóműről ismert. Az elképesztő mérnöki alkotás már önmagában is érdekes hely. A bős-nagymarosi vízlépcsőt a két ország, Magyarország és Csehszlovákia együtt kezdte építeni, de tervezett formájában sosem valósult meg. Ennek fő oka, hogy környezetvédők és szakértők is felszólaltak a beruházás környezetkárosító hatásai miatt. Magyarország felfüggesztette az építkezéseket, a csehszlovák oldal azonban ennek ellenére üzembe helyezte a saját oldalán a rendszert, ezzel kis híján ökológiai katasztrófát okozva, amit az Alsó-Szigetköz azóta sem hevert ki teljesen. Az ügy egészen a hágai Nemzetközi Bíróságig jutott. A vízlépcső magyar szemszögből inkább hírhedt, mint híres, a víz tiszteletet parancsoló ereje azonban nagyon különleges látnivaló, ahogy átzúdul a pillérek közt.

Két pálya várja a látogatókat, az egyikben 3 métert esik a víz.

Rafting egy lépésnyire

Itt található a térségünkhöz legközelebb eső rafting pálya. A mesterségesen kialakított létesítményben két szakaszon tehetik túrára magukat a látogatók. A vadvízi evezősök Mekkájaként is emlegetett rafting pálya különlegessége az a szakasz, ahol közel 3 métert esik a víz. Mindkét csatorna a Dunában végződik. A profik mellett az amatőr sportolókat is szívesen látják, a vadvízi evezés mellet 6-8 fős csoportok rafthajóval is végigmehetnek a pályákon. Viszont érdemes előre tervezni, mivel a létesítménybe előzetes regisztráció szükséges.

Látnivalók a közelben

A kevésbé extrém időtöltések iránt érdeklődők pedig ellátogathatnak a dunacsúnyi félszigeten lévő Danubiana Múzeumba, ahol kortárs művészeti alkotásokat csodálhatunk meg szerte a nagyvilágból.

A közelben járva nem érdemes kihagyni az oroszvári kastélyt sem, amelyet Zichy Emánuel építtetet szeretett feleségének. Maga az épület a nagyközönség számára zárt, de az impozáns 13 hektáros angol park látogatható.