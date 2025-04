Az árpási polgárőr szívműtéten esett át, olvasóink is segítik gyógyulását

Megbetegedett, szívműtéten esett át és jelenleg is Balatonfüreden gyógyul az árpási polgárőr egyesület alelnöke, Rácz József. Rácz Józsefért összefogtak bajtársai és megmutatták, hogy a csornai és a kapuvári járási egyesületek egy nagy családként működnek. Jótékonysági napot szerveztek József javára és a bevételt felajánlották neki, hiszen január óta nem tud dolgozni, alig van bevétele. A polgárőrökhöz olvasóink is csatlakoztak és a Jóakarat Hídja Alapítványon keresztül 300 ezer forintot küldtek számlájára. Eddig Rácz József segített közösségének, most ő szorul a támogatásra.

Rácz József (balról) segítséget kapott bajtársaitól és a Jóakarat Hídja Alapítvány is támogatja. Képünkön Csányi-Kovács Beatrix és Csányi Gáborné járási polgárőrvezetők, illetve Bella Roland, az árpási egyesület elnöke.

Rácz József segítséget kapott a bajban

Rácz József 44 éves, Árpáson él, két fia van és korábban gépkocsivezetőként dolgozott. A betegsége ugyan váratlanul érte, de azért elárulta, hogy voltak megelőző jelei, melyeknek nem tulajdonított jelentőséget.

– A fizikai teljesítményem csökkent némileg és olyan "hol itt fáj, holott" jelek voltak, így utólag visszagondolva. De ezekkel nem foglalkoztam, mindig ráfogtam valamire. Aztán felerősödtek a fájdalmak és januárban elmentem a háziorvosomhoz, akitől már mentő vitt Győrbe - idézte fel Rácz József a történetét. - Különböző vizsgálatokon estem át és kiderült, nagy a baj, műtétre van szükség. A doktornő azt mondta, az aortabillentyűm úgy néz ki, mintha legalább száz éves lenne. Több hétig voltam kórházban, majd műtétre jegyeztek elő. Erre április másodikán sor is került, kaptam egy műbillentyűt. A kórház után a balatonfüredi szanatóriumba kerültem és most is itt lábadozok. Nagyon jó körülmények között egy igazán remek környezetben gyógyulhatok.

Rácz József tehát január óta nem dolgozhat és orvosai előrejelzése szerint ebben az évben már nem is igen állhat munkába. Ezért van szükség az összefogásra és a segítségre. Polgárőrtársai, a falubeliek, a rokonok, barátok támogatják a nehéz helyzetben.

– Nagyon jól esik minden kedves szó, minden biztatás és természetesen az anyagi támogatás is jól jön. Nem is tudtam mindenkinek megköszönni, ezért ezúton is szeretném kifejezni a hálámat a csornai és kapuvári járás polgárőr egyesületeinek, a polgárőr bajtársaknak, az árpási Szabadidő és Sportegyesületnek, a cégeknek, vállalkozóknak, magánszemélyeknek, barátoknak, ismerősöknek, a családomnak, hogy a gyógyulásomhoz, az életemhez bármilyen formában hozzájárultak - fogalmazott.