Viszik már az állatokat a rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. tehenészetéből

Pénteken megkezdődött a rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. ragadós száj- és körömfájás fertőzéssel érintett állatállományának felszámolása. Nagy István agrárminiszter újabb videós bejelentkezésében közölte, hogy a rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. telephelyén 875 szarvasmarhát kellett leölni. Az miniszter hozzátette: mivel a létesítménynek szerves része egy sertéstelep is, járványügyi szempontok miatt, megelőzésképpen, az ott tartott állatokat is fel kell számolni.

Érkeznek az első kamionok Peresztegre, ahova a rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. tehenészetében leölt állatok tetemeit szállítják. Kép: Sopronkövesd hivatalos oldala

A rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. telepén ütött ki a járvány

- Ez meg is kezdődött. A húsvéti ünnep alatt folyamatosan dolgozni fogunk. Minden személyi és technikai feltétel adott a munka elvégzéséhez. A helyszínen jelen vannak az állategészségügyi hatóság munkatársai és természetesen az egyenruhások is. A szarvasmarhákat a Pereszteg melletti külterületen, az állami ATEV telephelyén földelik el. A hatóság által ez a legalkalmasabb kijelölt terület erre, ami évtizedek óta ezt a célt szolgálja. Felállítunk monitoring kutakat és a honvédség biológiai laboratóriuma is kitelepül a lakosság legnagyobb biztonsága érdekében - mondta Nagy István.

A tárcavezető megismételte korábbi kérését a gazdálkodók felé: a saját állataik megóvása érdekében továbbra is tartsák be a hatósági előírásokat és védjék a jószágot! Csak az lépjen be az állattartó telepre, akinek jelenléte elengedhetetlen! Magyon figyeljenek oda a ki-behajtó járművekre, az eszközökre, gépekre, a munkaruhára és a lábbelikre. Ne használjanak más gazdaságból származó takarmányt, almot vagy eszközt. Ezek ne kerüljenek be a saját telepre!

- A szabályok betartását szigorúan ellenőrizzük. Járványügyi nyomozás zajlik annak érdekében, hogy megtudjuk, hogyan ugorhatott hatvan kilométert a vírus a korábbi fertőzött telephez képest. Ünnep következik, ilyenkor hajlamosabbak vagyunk megengedőbbek lenni a különböző szabályokkal szemben. Ne tegyük ezt! A vírust meg kell állítanunk! Föl kell számolnunk minden lehetséges veszélyeztető forrást! Legyenek partnerek ebben! - hívta fel a figyelmet Nagy István.