Magyaróvári postapalota Hőnel Béla építész bérházában

1909-től volt posta

A posta 1909. október 4-én nyitott meg. A vármegyeházát leszámítva ez volt Magyaróvár első kétemeletes épülete, amely nem emeletráépítésekkel készült, hanem eredendően is annak tervezték. Az épület a 261. házszámot kapta, melyben 21 lakrész és 13 mellékhelyiség volt. 1911-ben, az 1905 óta Mosonban működő telefonközpontot is áthelyezték Magyaróvárra és május 31-étől a magyaróvári posta távirdahivatal lett, Moson vármegye telefonhálózatának a kapcsolóközpontja és a magyaróvári előfizetőket is innen kapcsolták.

A tér 1. számú épülete, talán Magyaróvár legszebb épülete, nem véletlenül hívták Postapalotának, sőt megépítése után a teret a köznyelv is Posta térnek hívta 1928-ig, amikor hivatalosan Városkapu tér lett. Az épületet többször bővítették, és csak 1936-ban lett tulajdonos a posta, amikor Hőnel élete végén eladta.

1978-ban megnyílt a városközponti 1. számú postahivatal, a mosoni városrészé lett a 2. számú és a magyaróvári régi posta a 3. számú lett.

1982-ben teljes felújításon esett át az épület, de a 21. század elején újabb felújításra szorult. Az épület több évig volt körbe állványozva a lehulló vakolatdarabok miatt, míg végre 2014 őszére teljes – a nyílászárókra is kiterjedő – külső felújítást kapott és újra régi pompájában tündökölhet.

Emléktábla az építész tiszteletére

Az építész emléktáblája, Magyaróvárra érkezésének a 115. évfordulójára, 2016-ra lett tervezve Beregszászi Balázs kezdeményezésére. Megvalósítása az eredeti elképzeléshez egy évet késett. Közadakozás útján 54 adományozó anyagi támogatásával sikerült az emléktábla elkészítése és kihelyezése Lebó Ferenc, győri szobrászművész által.

Az emléktáblát ünnepélyesen az Európai Kulturális Örökség Napok 2017. évi „Aranykorok emlékezete” címet viselő országos programsorozat részeként, szeptember 16-án avatták fel. Azóta minden évben vannak Hőnel megemlékezések.

2022-ben az orosz-ukrán háború miatt bekövetkezett energiaválság megpecsételni látszik a sorsát. A 113 évet postahivatalként szolgáló épület, évszázados postatörténeti múltja, páratlan szépsége, sem jelentett számára méltányosságot a takarékossággal szemben. 2022 novemberében országszerte 210 településen összesen 366 posta zárt be a téli időszakra, köztük a magyaróvárit is. 2023 februárjában az addig ideiglenesen bezárt hivatalokat véglegesen bezártnak nyilvánította a posta vezetősége.