Ettől a tápanyagbombától szakad most le a fejed, támadnak a pollenek

A méhek nem válogatás nélkül gyűjtik a pollent

A pollen a természet csodálatos, de kettős arcú ajándéka

A pollen világa rendkívül izgalmas és összetett, amelyről a Soproni Egyetem két kutatója, dr. Rétfalvi Tamás, egyetemi docens, intézetigazgató és Dominkó Emese, tudományos munkatárs osztotta meg gondolatait.

Dominkó Emese mikroszkópos pollenanalízist végzett a mandula pollenekkel, melyek színe és formája jól látható a képernyőn. Fotó: Varga Henrietta

Pollen, ami lehet barát vagy ellenség

– A méhek által begyűjtött pollen – amelyet piacokon, bioboltokban is megvásárolhatunk – valóságos tápanyagbomba: gazdag fehérjékben, lipidekben, antioxidánsokban és vitaminokban. Segíthet csökkenteni a koleszterinszintet, javíthatja a vérnyomást, támogathatja a hormonális egyensúlyt, sőt még a haj növekedését is serkentheti. Nem véletlen, hogy a méhcsaládok évente 40–50 kilogrammnyi pollent gyűjtenek össze, hiszen ez az anyag a következő méhgenerációk táplálásában is kulcsfontosságú – mondta Dominkó Emese.

A pollen allergiás hatása elsősorban a légutakon keresztül történő belégzéskor jelentkezik, ezzel szemben ritkábban vált ki allergiás reakciót, és élettani hatása kifejezetten kedvező.

A klímaváltozás és a globalizáció hatására új allergén növényfajok, például a parlagfű, jelentek meg hazánkban. Emellett a környezeti szennyezés és az életmódbeli tényezők miatt egyre több ember vált érzékennyé olyan növények pollenjeire is, amelyek korábban nem okoztak problémát. Tovább súlyosbítja a pollenhelyzetet az urbanizáció. A városok mikroklímája miatt a pollenszezon nemcsak korábban kezdődik, hanem tovább is tart. Emellett a városokban gyakran olyan növényfajok dominálnak, amelyek allergén hatású polleneket bocsátanak ki, amik hozzáadódva a légszennyezettséghez tovább növelik az allergiás megbetegedések számát.

A pollen azonban nemcsak egészségtani szempontból értékes, hanem a tudományos kutatások egyik alapvető eszköze is.

Dr. Rétfalvi Tamás és Dominkó Emese elmondása szerint a pollenelemzését számos területen alkalmazzák, például régészeti kutatások során, de a biodiverzitás értékelésében is jelentős segítséget nyújt.