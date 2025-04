Bemutatkozik a pickleball – A sportág legnagyobb hazai versenyének ad otthont Győr – Fotók

Győr, pontosabban az Olimpiai Sportpark ad majd otthon augusztus 15-17. között egy dinamikusan fejlődő új sportág legnagyobb hazai megmérettetésének. A pickleball a tenisz, a tollaslabda és a pingpong ötvözéséből jött létre és már számos hazai hódolója van szabadidő sport és versenyzés terén is.

Pickleball bajnokságot rendeznek Győrben. A sportág legnagyobb hazai versenyére 20 országból várnak résztvevőket.

Fotó: Molcsányi Máté

Három napos pickleball bajnokság

Tavaly 3 kontinens 20 országából közel 200 versenyző mérette meg magát a Hungarian Open-en. A nagy résztvevő szám miatt új helyszínre volt szüksége a versenynek, így esett a választás a győri Olimpiai Sportparkra, ahol 3 napon keresztül 14 pályán zajlanak majd a játszmák.

– A sportág maga nem is annyira új, 1965-ben az Egyesült Államokból indult, de az ezredforduló után lett igazán népszerű – mondta el Bőhm Zoltán, a pickleball szövetség elnöke, válogatott játékos, többszörös magyar bajnok. –Jelenleg Győr-Moson-Sopron a legtöbb játékossal rendelkező vármegye, Sopronban két egyesület is van. Emellett az elhelyezkedés is nagyon kedvező a határok és a két repülőtér közelsége miatt.

Győrben is ki lehet próbálni

A pickleball szabályait tekintve sokat merít a teniszből, de jelentősen kisebb pályán játsszák, egy teniszpályán négy pickleball pálya fér el. Győrben népszerű a tenisz, így a pickleball felé is örömmel nyitott az Olimpiai Sportpark.

– Szeretnénk minél több sportágnak helyet biztosítani az intézményeinkben és örömmel nyitunk az új sportok felé – mondta el Szombati-Serfőző Eszter, a Győr Projekt Kft. ügyvezető igazgatója. – Jelenleg három alkalommal vannak edzések egy héten. A jövőben szeretnénk, ha Győr és az Olimpiai Soprtpark lenne a hazai pickleball egyik központja.

Komáromi Róbert, a Man at Work 0-0-2 Pickleball SE elnöke, szövetségi tag, válogatott játékos, magyar senior bajnok elmondta: jelenleg kedden, szerdán és csütörtökön 17 és 19 óra között vannak a győri edzések, de a jelentkezők és a kapacitások tükrében szeretnének majd további edzésidőpontokat biztosítani.

– Már tavaly is voltak edzéseink. A versenyzőket és a hobbi szinten mozogni vágyókat is örömmel látjuk a csapatban. Nyáron napközis tábort is szervezünk majd gyerekeknek, májusban pedig a sportágválasztón is képviseltetjük magunkat. De szívesen ellátogatunk iskolákba és más intézményekbe is, hogy bemutassuk a sportágat.