A zenei nevelés ünnepe - Neves szakemberek a Benedek-kar szakmai napján – Fotók

Csillagok, csillagok, utat mutassatok

Forrai Katalin zenepedagógus Kodály Zoltán tanítványa volt

A zenei nevelés még a gondolkodási folyamatokra is serkentőleg hat

A pedagógus hivatás mindig is többet jelentett egyszerű tanításnál. A jövő nemzedékének formálása, értékek közvetítése és az érzelmi intelligencia fejlesztése egyaránt részei ennek a küldetésnek.

A jövő pedagógusai is részt vettek a Brunszvik-napon Fotó: Rombai Peter \ RepeszTech

Zenepedagógus útmutatása

- Megemlékezésünk középpontjában a 20. század egyik legmeghatározóbb zenepedagógusa Forrai Katalin áll, aki nemcsak Kodály Zoltán tanítványa volt, hanem az ő zenei és nevelési elveinek elkötelezett képviselője is. Munkássága során a világ számos pontjára elvitte a Kodály-módszer üzenetét, így járulva hozzá a zenei nevelés nemzetközi elismertetéséhez - tudtuk meg dr. Varga Lászlótól a Benedek-kar dékánjától.

A zenei nevelés már kisgyermekkorban is alapvető fontosságú. Nem csupán örömforrás, hanem a személyiségfejlesztés egyik legkiválóbb eszköze is. A zene érzelmi gazdagságot, kreativitást és harmonikus fejlődést biztosít. Emellett a tudományos kutatások is alátámasztják, hogy a zene transzferhatása – vagyis más területekre gyakorolt pozitív hatása – rendkívüli jelentőségű.

- Neuro-pedagógiai szempontból is igazolt, hogy a zenei nevelés még a gondolkodási folyamatokra is serkentőleg hat. Ezért is foglalkozunk a mai napon különböző tematikus előadások és bemutatók segítségével azzal, milyen komplex és sokrétű hatása van a zenének – nemcsak gyermekkorban, hanem felnőtt- és időskorban is. A zene a terápiás folyamatokban is kiemelt szerepet játszik. A gyógypedagógus képzés során egyre nagyobb hangsúlyt kap a zenei kreativitás fejlesztése, hiszen a zene különleges módon képes hatni az idegrendszerre, az érzelmekre és a tanulási folyamatokra. Az időskori demencia és Alzheimer-kór kezelésében szintén biztató eredmények születtek, így a zene valóban minden életszakaszban értékes és gyógyító lehet. A szakmai nap tehát Forrai Katalin szellemiségét követve egy fontos üzenetet is közvetít: a zene mindenkié. Legyen szó kisgyermekről, felnőttről vagy idős emberről, a zene mindenki életét gazdagítja, fejleszti és összeköti - tette hozzá dr. Varga László.