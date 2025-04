Ösztöndíjátadó: tanulmányaikban és a sportban is támogatja a tehetséges fiatalokat a Széchenyi István Egyetem

A Széchenyi István Egyetem nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ne csak színvonalas, gyakorlatorientált képzéseket, naprakész tudást nyújtson hallgatóinak, hanem olyan lehetőségeket is, amelyek megkönnyítik számukra tanulmányaik folytatását. Ezt segíti a számos ösztöndíjlehetőség is, amelyek közül a Hallgatói ösztöndíj, illetve Élsportolói ösztöndíj ünnepélyes átadását a napokban tartották az intézményben. Ebben a félévben összesen 20-an az előbbi, 16-an pedig az utóbbi támogatást nyerték el.

A Széchenyi István Egyetem Hallgatói ösztöndíjának nyertesei a díjátadókkal. (Fotó: Nagy Gergely/Széchenyi István Egyetem)

„Ma az ország számos pontjáról – többek között Vas, Komárom, Veszprém, Fejér, Pest, Heves, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből –, a határon túlról, Indonéziából és Vietnámból érkezett hallgatók veszik át ösztöndíjukat. Ez is alátámasztja intézményünk egyre növekvő országos és nemzetközi népszerűségét” – fogalmazott az ünnepségen dr. Kovács Zsolt, az intézmény általános és oktatási elnökhelyettese.

Beszédében köszöntötte a Hallgatói ösztöndíjak átadásában közreműködő Pausits Valért, aki 2024-ben az intézményben az év alumnija lett. „Példája jól mutatja, hogy tanulással, szorgalommal, az egyetem adta lehetőségek kihasználásával milyen sikeres karrier építhető fel. Ő ugyanis itt szerezte gépészmérnöki diplomáját, majd elvégezte Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karunk »executive MBA menedzser« képzését is, ma pedig már az acéltermékeket gyártó, kétszáz munkatársat foglalkoztató sikeres Verarbeiten Pausits Kft.-t vezeti” – fogalmazott.

Görbicz Anita egykori klasszis kézilabdázó, a Győri ETO KC elnöke is megosztotta gondolatait a hallgatókkal. (Fotó Korinek Bettina/Széchenyi István Egyetem)

Az Élsportolói ösztöndíjak átadójaként üdvözölte Görbicz Anitát, az ETO legendás kézilabdázóját, ötszörös BL-győztes irányítóját is, aki több mint 230-szor ölthette magára a címeres mezt. A világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnoki bronzérmes sportolót 2005-ben a világ legjobb játékosává választották. „Az ő életútja is azt bizonyítja, hogy ha a tehetség kitartó munkával, áldozatkészséggel és elszántsággal párosul, akár a világ legjobbjai is lehetünk saját területünkön” – emelte ki. Az elnökhelyettes végezetül azt kívánta a fiataloknak, hogy használják ki az egyetem által nyújtott lehetőségeket, építsék tudatosan a jövőjüket, hogy egyszer ők is példaképek lehessenek mások számára.