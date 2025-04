Pályázat – Ösztönzik a diáklányok reál területen való továbbtanulását

Tavaly hirdette meg a „Nolato-Sattler Reál Tehetség” ösztöndíjat a Dr. Sattler János Alapítvány a Nolato Magyarország támogatásával. Az ösztöndíj célja olyan Mosonmagyaróváron tanuló tehetséges diáklányok támogatása, akik reál (mérnöki) területen tervezik felsőfokú továbbtanulásukat. A Dr. Sattler János Alapítvány és a Nolato Magyarország együttműködésében létrejött támogatási rendszer a következő tanévre is keresi a tehetséges tanulót és mentorát.

Ösztöndíj diáklányoknak: ma 25 százalékkal alacsonyabb a nők átlagbére a férfiakénál. dr. Meleg Norbert, a Nolato Magyarország vezérigazgató-helyettese, Burján Zsuzsanna, a Nolato HR-vzetője és Plutzer István, a Sattler Alapítvány tagja a felvételen

Fotó: Mészely Réka

Ösztöndíj két éven keresztül

– Ez egy olyan pályázat, mely az ipart segíti: havi százezer forint ösztöndíjat lehet elnyerni két éven keresztül, kifejezetten diáklányok indulhatnak rajta – emelte ki dr. Meleg Norbert, a Nolato Magyarország vezérigazgató-helyettese, aki arról is beszélt, hogy tapasztalatai szerint a nők az elmúlt évek, évtizedek eredményei ellenére még napjainkban is hátrányban vannak a munkaerőpiacon. A vállalkozás a cég etikai kódexe szerint törekszik munkavállalói nemek, korosztályok és etnikai hovatartozások szerint vegyes összetételre, továbbá a nők százalékos arányának növelésére a vállalati vezetők között. Ugyanakkor még így is többségben vannak a férfiak, és a női átlagbérek 25 százalékkal elmaradnak a férfiakétól.

Az ipar ma nem az, mint ami 30 éve volt: tisztaság, rend van, a gépek számítógépes vezérléssel működnek – mutatott rá a legnagyobb mosonmagyaróvári adófizető cég vezetője, kiemelve, hogy a jövőben is sok mérnökre, technikusra és szakemberre lesz szükségük az orvos eszközöket gyártó vállalkozásnál. Arra is kitért, hogy egyre fontosabb lesz a fenntarthatóság kérdése, ezért biológiában és kémiában is jártas fiatalok kellenek, akik értik a természet működését. A széndioxid kibocsátás mellett egyre nagyobb kihívás a mikroműanyag szennyezés, mely az óceánoktól a legkisebb hegyi patakokig már jelen van.

Az alapítvány szociális terület mellett a tehetségeket is támogatja – emelte ki Plutzer István

Fotó: Mészely Réka

Tehetségeket is támogatnak