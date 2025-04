Órákon belül felszámolják a ragadós száj- és körömfájás-vírussal fertőzött rábapordányi állattartó telepet - jelentette be Nagy István. Az agrárminiszter a ragadós száj- és körömfájás betegség elleni védekezésről tartott sajtótájékoztatót a Belügyminisztériumban.

Hozzátette: a vírus megállításához minden állattartó fegyelmezett együttműködésére van szükség. A miniszter elmondta, hogy a hatóságok hatalmas munkát végeznek a telepen, 875 szarvasmarha leölése megtörtént. Elmondta: mivel sertések is voltak a telepen - bár náluk nem találtak fertőzést -, a marhák közelsége miatt elkerülhetetlen, hogy az egész sertésállományt is felszámolják. Ennek nagy része már megtörtént, estére minden állatot leölnek, vasárnapra pedig elföldelik őket - jelezte. A tárcavezető szavai szerint a sertések "vírusgyárakká" válhatnak, ha rájuk is átterjedne a fertőzés. "Nincs más lehetőség, bármennyire is fáj a szívünk, minél előbb el kell földelni őket azért, hogy a többi állatot meg tudjuk menteni" - fogalmazott Nagy István.