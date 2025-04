Online vendéglátó szakmai verseny a mosonmagyaróvári Glück-iskolában

A Győri SZC Glück Frigyes Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum idén márciusban – hagyományteremtő szándékkal – angol és német nyelvű, online vendéglátó szakmai versenyt hirdetett. Felhívásukra az ország minden részéből, összesen 17 iskola 65 diákja jelentkezett. A Valentin-nap tematikájú feladat megoldására – a különböző évfolyamokról érkező – cukrász, pincér és szakács szakirányon tanuló diákok számos, idegen nyelvileg és szakmailag is magas színvonalú, kreatív verseny-munkát küldött be. Az értékelés során több ízben is nehéz választás elé kerültek a zsűritagok. Végül, bírálatuk alapján, a következő dobogós helyezések születtek.

Az online versenyt a mosonmagyaróvári Glück-iskola hirdette meg

Az online verseny eredményei

I. helyezettek:

angol cukrász: Kontz Boglárka - Békéscsaba

német cukrász: Boldizsár Sándor - Hódmezővásárhely

angol pincér: Doma Jázmin - Veszprém

német pincér: Simon Kilián -Szombathely

angol szakács: Veselényi István - Békéscsaba

német szakács: Sipos Milán - Pécs

II. helyezettek:

angol cukrász: Havas Tünde - Budapest

német cukrász: Horváth Krisztián - Kaposvár

angol pincér: Stefanik Ákos - Békéscsaba

német pincér: Rupa Mercédesz - Kaposvár

angol szakács: Csányi Péter - Békéscsaba

német szakács: Horváth Bálint - Szombathely

III. helyezettek:

angol cukrász: Őri Réka - Veszprém

német cukrász: Mózsi Máté - Nagykanizsa

angol pincér: Zsolczai Zoé - Szolnok

német pincér: Szabó Izabella - Győr

angol szakács: Dudás Ádám - Debrecen

német szakács: Sarkadi Áron - Debrecen

A megméretés pozitív visszhangja megerősítette az iskolát abban az elhatározásában, hogy a hagyományteremtő, s egyben hiánypótló versenyt a jövő tanévben is meghirdesse.